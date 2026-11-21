

به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که با وجود مذاکرات میان مقامات عالی رتبه اسرائیلی و اماراتی توافق خاصی که بیانگر پیشرفت ملموس در این زمینه باشد به دست نیامده است.

به نوشته رسانه‌های صهیونیستی، با وجود مذاکراتی که این هفته میان هیئتی اسرائیلی و مقام‌های ارشد امارات انجام شد، هیچ پیشرفت ملموسی در زمینه ترتیبات امنیتی فرودگاه دبی حاصل نشد.

با توجه به مخالفت سازمان امنیت عمومی اسرائیل (شاباک) ، شرکت هواپیمایی «العال» تصمیم گرفت ازسرگیری پروازهای خود را تا پایان سال جاری میلادی به تعویق بیندازد.

در همین حال، پروازهای شرکت‌های «آرکیا» و «اسرایر» در این مسیر همچنان متوقف است و ازسرگیری پروازهای «فلای‌دبی» نیز به تعویق افتاده است.

پس از تصمیم به تعویق ازسرگیری پروازها به دبی، حریم هوایی میان اسرائیل(فلسطین اشغالی) و امارات متحده عربی همچنان به روی شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی بسته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مذاکرات امنیتی میان دو طرف درباره تدابیر امنیتی در فرودگاه بین‌المللی دبی به بن‌بست رسیده است.

مذاکرات بی نتیجه هیات اسرائیلی در امارات



بر اساس برنامه‌های زمانی به‌روزشده، شرکت هواپیمایی العال که قصد داشت پروازهای خود به دبی را در ماه نوامبر ازسر بگیرد، ناچار شد بازگشت خود به این مسیر را تا پایان دسامبر به تعویق بیندازد. هم‌زمان، شرکت آرکیا از تعلیق پروازهای خود به دبی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

شرکت اسرایر نیز در حال حاضر هیچ پرواز منظمی در این مسیر انجام نمی‌دهد.

اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های صهیونیستی نشان می‌دهند، اوایل همین هفته، هیئتی اسرائیلی به امارات متحده عربی سفر کرد و در چارچوب تلاش برای رفع اختلافات و تدوین چارچوبی امنیتی مورد توافق دو طرف، سلسله‌ای از نشست‌ها را با مقام‌های این کشور برگزار کرد. با این حال، مذاکرات بدون دستیابی به هیچ پیشرفت ملموسی پایان یافت.

در حال حاضر، سازمان امنیت عمومی اسرائیل (شاباک) مجوز لازم برای ازسرگیری پروازهای شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی را صادر نکرده است و ممکن است تصمیم‌گیری در این زمینه به مداخله در سطح سیاسی نیاز داشته باشد.

منبع: تسنیم

