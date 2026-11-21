قیمت طلا و سکه امروز برخلاف انتظار، با روند نزولی آغاز شد و با افت اونس جهانی، قیمت‌های داخلی نیز تحت فشار قرار گرفت؛ به طوری که سکه امامی و بهار آزادی سنگین‌ترین ریزش‌ها را تجربه کردند.

ه گزارش خبرنگار حوزه بازار تابناک، قیمت طلا و سکه امروز پس از یک روز رشد قابل توجه در روز گذشته وارد فاز اصلاحی شد و در حالی که دیروز تقریباً تمام شاخص‌ها با صعود همراه بود اما در بازار امروز شاهد کاهش قیمت در اکثر قطعات هستیم. از ریزش ۸ میلیونی سکه بهار آزادی تا افت اونس جهانی؛ بازار طلا امروز رفتاری کاملاً متناقض با دیروز نشان داد اما سوال مهم این است که این ریزش ، تنها یک اصلاح قیمتی ساده است یا نشانه‌ای از ریزش های هیجانی مداوم؟

در بازار امروز قیمت طلای ۱۸ عیار از ۲۳,۷۰۱,۰۰۰ تومان روز گذشته به ۲۳,۳۵۲,۰۰۰ تومان در امروز رسید و با کاهش حدود ۳۴۹ هزار تومانی در هر گرم مواجه شد این درحالی است که قیمت اونس جهانی از ۳,۵۷۷ دلار به ۳,۵۳۵ دلار کاهش یافت که بخشی از کاهش قیمت داخلی، ناشی از افت قیمت جهانی طلا است.

عامل پنهان در بازار طلا !

اما قیمت انواع سکه بیشترین فشار نزولی را در مقایسه با دیروز تحمل کرده است؛ به طوری که قیمت سکه امامی با کاهش حدود ۵.۲ میلیون تومانی، از ۲۴۹.۵ میلیون به ۲۴۴.۳ میلیون تومان رسید و سکه بهار آزادی با کاهش حدود ۸.۲ میلیون تومانی از ۲۳۹.۸ میلیون به ۲۳۱.۶ میلیون تومان ریزش کرد . همچنین قیمت نیم سکه و ربع سکه و روند نزولی را دنبال کرده و به ترتیب حدود ۳.۱ میلیون و ۱.۷ میلیون تومان ارزان شدند . البته نقره نیز از این روند مستثنی نبود و با کاهش ۱۰ هزار تومانی، از ۴۰۵,۰۰۰ تومان به ۳۹۵,۰۰۰ تومان رسید که در جدول زیر جزئیات آن را مشاهده می کنید.

ردیف کالا قیمت روز گذشته ( 29 آبان) قیمت امروز ( 30 آبان) وضعیت ۱ طلای ۱۸ عیار ۲۳,۷۰۱,۰۰۰ ۲۳,۳۵۲,۰۰۰ کاهش ۲ سکه امامی ۲۴۹,۵۹۰,۰۰۰ ۲۴۴,۳۳۵,۰۰۰ کاهش شدید ۳ سکه بهار آزادی ۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰ ۲۳۱,۶۲۵,۰۰۰ کاهش شدید ۴ اونس جهانی ۳,۵۷۷دلار ۳,۵۳ کاهش

چرا امروز سکه‌ها ریزش کردند؟

به نظر می رسد رشد سریع قیمت‌ها در روز ۲۹ آبان باعث شد بسیاری از فعالان بازار اقدام به فروش کنند و همین موضوع در کنار افت اونس جهانی، قیمت‌ها را در ساعت‌های ابتدایی امروز پایین آورد بنابراین با توجه به اینکه حباب طلا بسیار کم است، قیمت‌های داخلی اکنون به شدت به نرخ دلار و اونس جهانی وابسته هستند. اگر قیمت دلار در بازار آزاد ثبات یابد، احتمالاً این روند اصلاحی در سکه‌ها ادامه خواهد داشت، اما هرگونه نوسان مثبت در دلار، می‌تواند به سرعت قیمت‌ها را دوباره به سقف‌های روز ۲۹ آبان بازگرداند.