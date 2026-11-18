قیمت طلا و سکه امروز بدون هیچ خبر یا رویداد بزرگی، ناگهان تغییر مسیر دادند و این سقوط همگانی از ربع سکه تا طلای ۱۸ عیار، نشان از یک اتفاق پنهان در بازار دارد که هنوز کسی درباره‌اش حرف نمی‌زند و حالا سوال این است که آیا بازار در حال تخلیه است یا فعلن در حال استراحت است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز همه چیز را تغییر داد به طوری که بازار طلا در یک حرکت ناگهانی، مسیر خود را عوض کرد و ریزش همگانی در تمام زیرگروه‌ها، از یک اتفاق غیرمنتظره حکایت دارد که می‌تواند تمام محاسبات سرمایه گذاران را برای سال جدید به هم بریزد .

قیمت طلا و سکه امروز برخلاف روز گذشته مسیر نزولی در پیش گرفته است؛ به طوری که تمام قطعات اصلی سکه و قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش قیمت روبرو شده‌اند و تنها سکه گرمی بدون تغییر مانده است اما نکته مهم این است که شدت افت در قطعات کوچک بیشتر از قطعات بزرگ است که نشانه‌ای از خروج هیجان خریداران خرد از بازار است که در جدول زیر قیمت های امروز و روز گذشته و میزان تغییرات آن آورده شده است.

نوع کالا قیمت امروز ( تومان) قیمت دیروز ( تومان) میزان تغییر طلای ۱۸ عیار ۲۴,۴۳۳,۳۰۰ ۲۴,۶۰۱,۸۰۰ ۱۶۸,۵۰۰ - سکه امامی ۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰- سکه بهار آزادی ۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰- نیم سکه ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰- ربع سکه ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ سکه گرمی ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰

چه چیزی در بازار می‌گذرد؟

در بازار امروز تقریباً همه قطعات در محدوده یک درصد افت کرده‌اند، به جز ربع سکه که با بیشترین کاهش را داشته است و سکه گرمی که هیچ تغییری نکرده است و این یعنی افت امروز از جنس اصلاح عمومی است بنابراین وقتی کل بازار با درصدهای نزدیک به هم پایین می‌آید، ناشی از عامل بیرونی مانند نرخ ارز یا اونس است که یا یک فاز استراحت است همراه شده است.

اصلاح ساده یا آغاز یک سقوط بزرگ ؟

اما در میان همه انواع سکه ربع سکه امروز بیشترین کاهش را ثبت کرد ؛ چراکه قیمت ربع سکه امروز کوچک‌ترین و در دسترس‌ترین قطعه برای خریدار خرد است و بیشترین افت درصدی در این قطعه، نشان می‌دهد تقاضای سفته‌بازانه خرد امروز کاهش یافته است و خریداران کوچک دست از خرید کشیده‌اند اما افت در قطعات بزرگتر مانند سکه امامی کمتر بوده است و این یعنی خریداران سرمایه‌ای سنگین هنوز از بازار خارج نشده‌اند.

اما ثبات کامل سکه گرمی در نرخ ۳۶ میلیون تومان، خبر مهمی است ؛ چرا که به معنی این است که کف تقاضا در این قطعه حفظ شده است و از آنجایی که سکه گرمی نزدیک‌ترین قطعه به ارزش ذاتی طلاست و کمترین حباب را دارد؛ وقتی قیمت آن ثابت می‌ماند، یعنی قیمت پایه طلا در بازار فرو نریخته و افت سایر قطعات بیشتر ناشی از تخلیه حباب و هیجان است، نه ارزش ذاتی آن.

اما شاید افت ۱۶۸,۵۰۰ تومانی هر گرم طلا، در نگاه اول عدد بزرگ و ترسناکی به نظر بیاید اما نسبت به قیمت پایه ۲۴.۶ میلیونی عدد قابل توجهی نیست در مقابل، ربع سکه با افت اسمی ۱.۱ میلیون تومانی کاهش داشت.

اما در نهایت بازار امروز شاهد یک افت هماهنگ، محدود و ساختارمند بود و نه ریزش و سه نشانه ازجمله درصدهای نزدیک به یکدیگر، بالاترین افت در کوچک‌ترین قطعه و ثبات کامل سکه گرمی تائید می کند که این افت ادامه دار نخواهد بود.