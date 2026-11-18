به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار مسیر یکدستی را تجربه نکرد؛ نرخ دلار اندکی کاهش یافت، اما این افت نتوانست جریان معاملات خودرو را با خود همراه کند و بخشی از خودروها ارزان شدند، برخی محصولات افزایش قیمت داشتند و گروهی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شدند.

وضعیت امروز بازار نه نشانی از روندی کاملاً نزولی دارد و نه گویای بازگشت به مسیر صعودی است؛ قیمت‌ها در نوسان هستند، اما معامله تعیین‌کننده‌ای پشت این جابه‌جایی‌ها دیده نمی‌شود و بازار بیشتر مشغول امتحان نرخ‌های گوناگون جهت کشف بهای واقعی از دل عرضه و تقاضاست.

در همین حال، برخی فروشندگان برای جلوگیری از عقب‌ماندن در برابر هزینه‌های جایگزینی، ارقام تازه‌ای پیشنهاد می‌کنند، عده‌ای برای جذب مشتری قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند و گروهی نیز از عرضه خودرو سر باز می‌زنند؛ شرایطی که حاصل آن نوسان قیمت‌های اعلامی بدون شکل‌گیری جریانی پایدار است.

ادامه روند بازار خودرو به رفتار نرخ ارز و میزان تقاضا بستگی دارد. در صورت بازگشت دلار به مسیر صعودی، احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد؛ اما تداوم نوسان ارز در محدوده فعلی و ضعف تقاضا می‌تواند مانع شکل‌گیری روندی قدرتمند در معاملات شود.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد. همچنین، دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته با افت ۲۵ میلیون تومانی در سطح چهار میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با افزایش پنج میلیون تومانی به سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید و تارا دنده‌ای امروز در بازار سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان قیمت خورد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز با رشد ۶ میلیون تومانی، در بازار یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۹ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما S ۷ پرو امروز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی در سطح هفت میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومانی قرار گرفت و جک J ۴ صفر امروز با افت ۵۵ میلیون تومانی در بازار، سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در ادامه، قیمت تیگو ۸ پرومکس ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و ۱۲ میلیارد تومان معامله می‌شود؛ در حالی که فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره با افت ۳۶۰ میلیون تومانی به نه میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسید.

منبع: تجارت نیوز



