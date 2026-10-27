قیمت خودرو در بازار امروز 5 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو پس از روند صعودی روزهای گذشته، رفتار متفاوتی را در پیش گرفت. هم‌زمان با افزایش نرخ ارز به محدوده ۲۷۱ هزار تومان، قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش یافت، در حالی که تعدادی دیگر با کاهش قیمت مواجه شدند.

این واگرایی نشان می‌دهد که رشد نرخ ارز به‌تنهایی به افزایش یکپارچه قیمت خودرو در بازار منجر نمی‌شود و رکود معاملاتی همچنان در نحوه قیمت‌گذاری خودروها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

از سوی دیگر، در شرایطی که حجم خریدوفروش در بازار پایین است، افزایش قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان الزاماً به معنای رشد تقاضا یا انجام معاملات در سطوح قیمتی بالاتر نیست. در چنین فضایی، چنانچه تقاضای مؤثری برای یک مدل وجود نداشته باشد، فروشندگان ممکن است ناچار به تعدیل قیمت‌های اعلامی خود شوند.

همچنین، کاهش قیمت برخی مدل‌ها نیز به معنای افت عمومی بازار خودرو نیست. تغییرات امروز بیشتر از بازتنظیم قیمت‌ها میان محصولات مختلف حکایت دارد؛ به‌طوری‌که خودروهایی که در روزهای گذشته رشد شدیدتری را پشت سر گذاشته‌اند، اکنون در معرض اصلاح قرار دارند و برخی مدل‌هایی که از رشد قبلی عقب مانده بودند، افزایش‌های محدودتری را تجربه می‌کنند.

بنابراین، با وجود اثرگذاری نرخ ارز و انتظارات تورمی بر قیمت خودرو، رکود معاملات و وضعیت تقاضا مانع از شکل‌گیری روندی یکدست در بازار شده است. در این شرایط، تداوم کاهش قیمت‌ها در روزهای آینده قطعی نیست و تحولات ارزی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند بار دیگر مسیر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را تغییر دهد.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز با وجود افزایش قیمت در برخی مدل‌ها مانند دنا پلاس، در مجموع روندی کاهشی به خود گرفت و بیشتر خودروها با افت بها روبه‌رو شدند.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ با افت ۳۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد تومان رسید. در مقابل، قیمت دنا پلاس ۶ دنده با افزایش ۱۰ میلیون تومانی در سطح سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.

همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما نیز ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و سه میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان معامله شد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر ۱۵ میلیون تومان پایین آمد و به یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز با کاهش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی امروز برخلاف بخشی از محصولات داخلی، افزایش قیمت را تجربه کرد. بیشترین افزایش قیمت در میان مونتاژی‌ها به فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره اختصاص داشت.

قیمت تیگو ۸ پرومکس امروز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره نیز ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح ۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت هایما ۸S نسبت به روز گذشته با رشد ۸۰ میلیون تومانی در بازار اکنون هفت میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت جک J۴ صفر امروز ۱۷۰ میلیون تومان بالا رفت و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

منبع: تجارت نیوز