مدارس چالوس فردا تعطیل شد



به گزارش تابناک، یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس اظهار کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، فعالیت مدارس شهرستان چالوس در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: این تصمیم به دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس اتخاذ شده و تمامی مدارس شهرستان در روز اعلام‌شده آموزش‌های خود را از طریق بسترهای غیرحضوری دنبال خواهند کرد.

فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به اطلاعیه‌های رسمی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و اولیای آنان اخبار و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره وضعیت فعالیت مدارس را از مراجع رسمی شهرستان پیگیری کنند.