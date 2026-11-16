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مدارس چالوس فردا تعطیل شد

فرماندار چالوس از غیرحضوری شدن فعالیت آموزشی مدارس این شهرستان در روز سه شنبه به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی خبر داد.

کد خبر: 4202359تاریخ انتشار: 903 بازدید

تعطیلی مدارس
به گزارش تابناک، یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس اظهار کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، فعالیت مدارس شهرستان چالوس در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: این تصمیم به دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس اتخاذ شده و تمامی مدارس شهرستان در روز اعلام‌شده آموزش‌های خود را از طریق بسترهای غیرحضوری دنبال خواهند کرد.

فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به اطلاعیه‌های رسمی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و اولیای آنان اخبار و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره وضعیت فعالیت مدارس را از مراجع رسمی شهرستان پیگیری کنند.

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تعطیلیمازندرانمدارسبارندگیچالوسبارش شدید باران

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