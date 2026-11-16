مدارس چالوس فردا تعطیل شد
فرماندار چالوس از غیرحضوری شدن فعالیت آموزشی مدارس این شهرستان در روز سه شنبه به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی خبر داد.
به گزارش تابناک، یحیی یوسفپور، فرماندار چالوس اظهار کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانشآموزان، فعالیت مدارس شهرستان چالوس در روز سهشنبه ۲۶ آبانماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی افزود: این تصمیم به دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس اتخاذ شده و تمامی مدارس شهرستان در روز اعلامشده آموزشهای خود را از طریق بسترهای غیرحضوری دنبال خواهند کرد.
فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها به اطلاعیههای رسمی خاطرنشان کرد: دانشآموزان و اولیای آنان اخبار و اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره وضعیت فعالیت مدارس را از مراجع رسمی شهرستان پیگیری کنند.
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