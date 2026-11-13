مدیرکل هواشناسی مازندران از افزایش تدریجی دما در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در استان خبر داد و گفت: با ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه شاهد بارندگی، وزش باد و کاهش دما در مناطق مختلف استان خواهیم بود.



به گزارش تابناک، هوشنگ بهزادی، مدیرکل هواشناسی مازندران روز جمعه در گزارشی به خبرنگاران، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: آسمان استان طی روزهای شنبه تا یک‌شنبه صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و افزایش تدریجی دما در طول روز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد، اما از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب استان، آسمان به‌تدریج ابری شده و وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه روز دوشنبه ۲۵ آبان شرایط جوی در استان ناپایدار خواهد بود، اظهار کرد: در مناطق ساحلی تا میان‌بند، آسمان ابری همراه با کاهش دما، بارندگی، وزش باد و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات، هوای ابری و مه‌آلود همراه با کاهش دما و بارش پراکنده باران و برف حاکم خواهد شد.

بهزادی ادامه داد: روز سه‌شنبه ۲۶ آبان، مناطق ساحلی و جلگه‌ای نیمه غربی استان با آسمانی ابری، بارندگی و وزش باد مواجه خواهند بود و در سایر مناطق نیز آسمان ابری و در ارتفاعات مه‌آلود همراه با بارش پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از سه‌شنبه شب به‌تدریج از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته خواهد شد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۷ و ۲۸ آبان، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی مازندران تأکید کرد: تغییرات احتمالی شرایط جوی در گزارش‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.