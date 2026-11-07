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آخرین خبرباران پاییزی تهران را شست؛ «پس‌قلعه» با ۴۱.۹ میلی‌متر رکورددار شد
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تهران بارانی شد/ جدول کامل بارش‌ها در ایستگاه‌های هواشناسی استان تهران

گروه استان‌ها - اداره‌کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد ارتفاعات و مناطق شمالی استان در شبانه‌روز گذشته بیشترین میزان بارندگی را ثبت کردند و ایستگاه پس‌قلعه با ۴۱.۹ میلی‌متر در صدر قرار گرفت.

کد خبر: 4200363تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، بر اساس تازه‌ترین آمار اداره‌کل هواشناسی استان تهران، مناطق شمالی و ارتفاعات استان بیشترین سهم را از بارش‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به خود اختصاص دادند.

مطابق داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، پس‌قلعه با ثبت ۴۱.۹ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه استان تهران بود و پس از آن ایستگاه‌های اوشان با ۳۷.۱ میلی‌متر و سولقان با ۳۵ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین در ایستگاه باغ گل ۳۴.۷ میلی‌متر، زردبند ۳۲.۲ میلی‌متر، جورد ۳۰.۵ میلی‌متر و شمیران و میگون هر کدام ۲۸.۲ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، میزان بارش در لواسان ۲۷.۷ میلی‌متر، لواسان بزرگ ۲۵.۴ میلی‌متر، پردیس ۲۵.۳ میلی‌متر، آبعلی ۲۲.۴ میلی‌متر و دماوند ۱۹.۳ میلی‌متر گزارش شده است.

در سایر مناطق استان نیز ایستگاه شرق تهران ـ مدیریت بحران ۱۸.۶ میلی‌متر، سربندان ۱۶.۹ میلی‌متر، جابان ۱۶.۵ میلی‌متر، آبسرد ۱۲.۶ میلی‌متر، تهرانسر ۱۱.۹ میلی‌متر، قدس ۱۱.۶ میلی‌متر، شهریار ۱۰.۶ میلی‌متر و چیتگر ۱۰.۴ میلی‌متر بارندگی را ثبت کردند.

همچنین میزان بارش در بهان ۸.۴ میلی‌متر، فرودگاه امام خمینی(ره) ۷.۴ میلی‌متر، ژئوفیزیک ۷ میلی‌متر، سیمین‌دشت ۶.۷ میلی‌متر، فرودگاه مهرآباد ۶.۶ میلی‌متر و ورامین در یکی از داده‌های ثبت‌شده ۶ میلی‌متر بوده است.

در ادامه این آمار، هرانده پنج میلی‌متر، ورامین در داده دیگری ۲.۸ میلی‌متر، ارجمند ۲.۵ میلی‌متر، فیروزکوه ۱.۹ میلی‌متر، شهرآباد ۰.۷ میلی‌متر و طرود ۰.۴ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد بیشترین بارش‌های ثبت‌شده در بازه زمانی مورد بررسی به ارتفاعات و مناطق شمالی استان تهران اختصاص داشته و میزان بارندگی در برخی مناطق شرقی و جنوبی استان کمتر بوده است.

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