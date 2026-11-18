به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ « هادی حفیظی » ، فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهدا(ع) اسلامشهر، در نشست خبری هفته بسیج با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: بسیج یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر انقلاب اسلامی در سازماندهی و مشارکت مردم است که در بحران‌ها و چالش‌های مختلف کشور همواره در صف نخست خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم حضور داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ماهیت مردمی و غیرجناحی بسیج افزود: بسیج باید نهادی برخاسته از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و به دور از منازعات جناحی باشد؛ چراکه قداست این مجموعه از خون هزاران شهیدی سرچشمه می‌گیرد که برای دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند.

فعالیت ۱۳۰ گروه جهادی و ۵۲ صندوق قرض‌الحسنه در اسلامشهر

فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهدا(ع) اسلامشهر با اشاره به فعالیت‌های بسیج در حوزه سازندگی و محرومیت‌زدایی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۳۰ گروه جهادی و ۵۲ صندوق قرض‌الحسنه در سطح شهرستان فعالیت دارند که با رویکرد محله‌محور، مشکلات و نیازهای مناطق مختلف را شناسایی و برای رفع آن‌ها از ظرفیت‌های مردمی استفاده می‌کنند.

حفیظی با بیان اینکه بخشی از اقدامات این گروه‌ها به تأمین بسته‌های معیشتی و کمک‌های مؤمنانه اختصاص دارد، تصریح کرد: هرچند این اقدامات ارزشمند و ضروری است، اما برای رفع اساسی محرومیت‌ها نمی‌توان تنها به کمک‌های مقطعی اکتفا کرد؛ بلکه باید اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا، بسیج با همکاری مجموعه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، برنامه‌هایی را برای آموزش کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی دنبال می‌کند.

حفیظی همچنین از بازسازی منازل آسیب‌دیده و رسیدگی به خانواده‌های نیازمند به‌عنوان بخشی دیگر از فعالیت گروه‌های جهادی نام برد و از برنامه‌ریزی برای اجرای پویش درختکاری در مناطق مختلف استان تهران، شهرستان اسلامشهر و محدوده اتوبان تهران ـ قم خبر داد.

خدمات پزشکی رایگان و تشکیل گردان‌های تخصصی امداد و نجات

فرمانده سپاه اسلامشهر در ادامه به فعالیت‌های بسیج در حوزه سلامت و مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: گروه‌های جهادی تخصصی پزشکی با حضور پزشکان، متخصصان و خیران سلامت، خدمات مختلفی از جمله ویزیت رایگان و خدمات درمانی را در محلات شهرستان ارائه می‌کنند.

وی افزود: در حوزه مدیریت بحران نیز گردان‌های تخصصی امداد و نجات متشکل از بسیجیان خواهر و برادر سازماندهی شده‌اند که ضمن برخورداری از آموزش‌ها و تجهیزات موردنیاز، در مانورهای مشترک با هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان مشارکت دارند.

حمایت بسیج از نخبگان و مخترعان برای حل مشکلات کشور

حفیظی با اشاره به ظرفیت‌های علمی بسیج اظهار کرد: حمایت از نخبگان، مخترعان و طرح‌های فناورانه از دیگر مأموریت‌های این مجموعه است و در این مسیر، تسهیلات و اعتبارات بلاعوض برای حمایت از طرح‌های نوآورانه و کاربردی که بتوانند به رفع نیازهای کشور کمک کنند، در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز رشد بسیج و برگزاری جشنواره‌های فناوری بیان کرد: ایجاد ارتباط میان نخبگان و مخترعان با مجموعه‌های فناوری و خودکفایی نیروهای مسلح، با هدف تبدیل ایده‌های علمی به محصولات کاربردی و ورود آن‌ها به چرخه تولید و صنعت دنبال می‌شود.

اسلامشهر پایلوت اجرای طرح ملی محله‌محور در استان تهران شد

فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهدا(ع) اسلامشهر، مدیریت محله‌محور با مشارکت مستقیم مردم را یکی از مهم‌ترین رویکردهای بسیج دانست و گفت: در این الگو، ابتدا مسائل و مشکلات هر محله با مشارکت مردم شناسایی و اولویت‌بندی می‌شود و سپس مجموعه‌هایی مانند سپاه، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی برای حل آن‌ها پای کار می‌آیند.

حفیظی افزود: در برخی محلات، مشکلاتی که سال‌ها انباشته شده بود، با اجرای این الگو و همکاری مردم و مسئولان برطرف شد و اکنون نیز با اصلاح و تقویت این رویکرد، به دنبال گسترش مدیریت محله‌محور هستیم.

وی تأکید کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر تقویت این الگو، شهرستان اسلامشهر در هفته بسیج به‌عنوان پایلوت استان تهران برای اجرای طرح ملی محله‌محور انتخاب شده است.

روایت فرمانده سپاه اسلامشهر از شهادت هشت بسیجی در جنگ ۱۲ روزه

فرمانده سپاه اسلامشهر در بخش دیگری از این نشست با اشاره به حضور بسیجیان در عرصه دفاع از کشور، به شهادت هشت بسیجی در شهرستان قدس طی جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این شهدا از نیروهای جوان، مؤمن و فداکاری بودند که با وجود آگاهی از خطرات و احتمال شهادت، برای دفاع از امنیت کشور در صحنه حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه این افراد در حال انجام مأموریت پشتیبانی در یکی از مقرهای فرعی بسیج بودند، افزود: اصابت موشک دشمن به محل استقرار این نیروها، موجب شهادت هر هشت بسیجی شد؛ جوانانی که برخی از آن‌ها دانشجو معلم بودند و حتی برای حضور در مأموریت‌های بسیج از محل کار خود مرخصی گرفته بودند.

حفیظی با اشاره به مواجهه خود با خانواده‌های این شهدا پس از حادثه، از روحیه صبر، ایمان و استقامت آنان یاد کرد و گفت: واکنش خانواده‌ها در آن شرایط دشوار، نشان‌دهنده عمق اعتقاد و روحیه ایثار در میان خانواده‌های بسیجیان بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بسیجی در عرصه‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: اگر در حوزه رسانه، مدیریت، فعالیت‌های اجرایی و اقتصاد با روحیه مسئولیت‌پذیری، اخلاص، مردم‌داری و کار جهادی عمل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود.