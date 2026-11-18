گروه استان‌ها - جانشین فرمانده سپاه امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه از اجرای بیش از ۱۵۰ برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: توزیع ۵۵۰۰ بسته معیشتی، تأمین حدود ۳۰ سری جهیزیه، ارائه خدمات پزشکی و مشاوره‌ای رایگان و پیگیری مشکلات صنعتگران از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ «قاسم جعفری کلهر » جانشین فرمانده سپاه امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه در نشست خبری هفته بسیج با اشاره به فلسفه شکل‌گیری بسیج و نقش این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: هفته بسیج به ابتکار امام خمینی(ره) در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ نام‌گذاری شد و این ابتکار منشأ خیرات و برکات فراوانی برای کشور بود؛ به‌گونه‌ای که فداکاری بسیجیان در مقاطع مختلف، نقش مؤثری در صیانت از نظام و عبور کشور از مشکلات داشته است.

وی با اشاره به تعابیر امام خمینی(ره) درباره بسیج، از جمله «لشکر مخلص خدا» و «مدرسه انسان‌سازی»، افزود: بسیج صرفاً یک سازمان نیست، بلکه یک تفکر است و هر فردی که با این تفکر و روحیه مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت به مردم حرکت کند، می‌تواند یک بسیجی باشد. تفکر بسیجی باید در عرصه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی حاکم شود تا زمینه حل مشکلات جامعه فراهم شود.

جانشین فرمانده سپاه امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج امسال با رویکرد خدمت‌رسانی مستقیم به مردم طراحی شده است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم بخش قابل توجهی از برنامه‌ها به‌جای محدود شدن به تجلیل از بسیجیان، به ارائه خدمات عمومی و رفع نیازهای شهروندان اختصاص پیدا کند.

توزیع ۵۵۰۰ بسته معیشتی و تأمین ۳۰ سری جهیزیه

جعفری کلهر از آماده‌سازی حدود ۵۵۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش کمک‌های مؤمنانه خبر داد و گفت: این بسته‌ها با مشارکت مردم و بسیجیان اقشار مختلف تهیه می‌شود و قرار است پس از شناسایی جامعه هدف، توسط همان قشر در میان نیازمندان توزیع شود.

وی افزود: برای نمونه، بسته‌های تهیه‌شده توسط بسیج دانش‌آموزی از طریق مشارکت دانش‌آموزان و معلمان تأمین و در اختیار دانش‌آموزان نیازمند همان مدارس قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ کرامت خانواده‌ها، هویت دریافت‌کنندگان نیز محفوظ بماند.

جانشین فرمانده سپاه امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه همچنین از آماده‌سازی حدود ۳۰ سری جهیزیه برای زوج‌های کم‌برخوردار خبر داد و اظهار کرد: این جهیزیه‌ها به خانواده‌هایی که از قبل شناسایی شده‌اند، اهدا خواهد شد.

خدمات پزشکی رایگان و برنامه‌های حمایت از جوانی جمعیت

جانشین فرمانده سپاه چهاردانگه با اشاره به برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت بیان کرد: در این بخش، علاوه بر برگزاری جلسات مشاوره‌ای با حضور متخصصان روان‌شناسی و مشاوران در مساجد، پایگاه‌های بسیج و تجمعات شبانه، نمایشگاهی نیز برای تبیین وضعیت جمعیت کشور، روند تغییرات و ضرورت توجه به جوانی جمعیت برگزار خواهد شد.

جعفری کلهر ادامه داد: گروه‌های جهادی پزشکی شامل پزشکان عمومی، متخصصان، روان‌شناسان و نیروهای درمانی نیز در نقاط مختلف شهر به مردم خدمات ارائه خواهند کرد و اطلاع‌رسانی لازم برای حضور شهروندان انجام می‌شود.

اجرای بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌های هفته بسیج گفت: در مجموع بیش از ۱۵۰ برنامه در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت پیش‌بینی شده که ۴۳ عنوان از آن‌ها به‌عنوان برنامه شاخص در نظر گرفته شده است.

جعفری کلهر برگزاری یادواره‌های شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، غبارروبی مزار شهدا، محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین‌المللی، جشنواره غذاهای بومی و سنتی و نمایش رایگان فیلم «جانشین» در مساجد، مدارس و پایگاه‌های بسیج را از جمله برنامه‌های فرهنگی این هفته عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی در سه سطح دانش‌آموزی، قهرمانی و عمومی خبر داد و افزود: مسابقات ورزشی دانش‌آموزان، برنامه‌های استعدادیابی، رقابت‌های رشته‌های رزمی و مسابقاتی همچون طناب‌کشی و گل‌کوچک در پارک‌ها و فضاهای عمومی برگزار می‌شود.

به گفته وی، تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور منطقه و انتخاب و معرفی بسیجیان نمونه از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.

محله کرامت؛ برنامه‌ای برای شناسایی و حل مشکلات مردم

جانشین فرمانده سپاه امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه با تشریح طرح محله کرامت اظهار کرد: در حال حاضر دو محله به‌صورت رسمی در این طرح فعالیت دارند، اما برنامه‌ریزی شده است تمام پایگاه‌های مقاومت، محدوده تحت پوشش خود را به‌عنوان محله کرامت تعریف کنند.

وی افزود: در ساختار این طرح، امام جماعت مسجد ریاست شورای محله را برعهده دارد و فرمانده پایگاه بسیج به‌عنوان دبیر شورا فعالیت می‌کند. مشکلات و مسائل محله ابتدا در همین شورا بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام می‌شود و در صورت نیاز، موضوع در سطح شهرستان و استان پیگیری خواهد شد.

جعفری کلهر همچنین از برگزاری نمایشگاه پیشرفت محله و پیگیری نظام مسائل محلات خبر داد و گفت: هدف این است که پیش از ورود مسئولان به محلات، مشکلات و نیازهای واقعی مردم شناسایی و اولویت‌بندی شود.

پیگیری مشکلات صنعتگران و تأمین سوخت واحدهای صنعتی

وی با اشاره به فعالیت‌های جدید بسیج در حوزه صنعت اظهار کرد: یکی از محورهای کاری، شناسایی و پیگیری مشکلات صنعتگران است که در قالب نشست‌های تخصصی با مسئولان شهرستان دنبال می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه چهاردانگه افزود: در جلسات برگزارشده با فرماندار شهرستان، مشکلات واحدهای صنعتی به‌صورت موردی بررسی می‌شود و یکی از موضوعات مهم، مسئله تأمین سوخت واحدهایی است که با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه بوده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع تأمین سوخت جایگزین، از جمله گازوئیل، در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: بخشی از این مشکل تاکنون برطرف شده و تلاش می‌کنیم سایر موانع فعالیت صنعتگران نیز به‌تدریج رفع شود.

پیگیری احداث مترو و کاهش بار ترافیکی منطقه

جعفری کلهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترافیک منطقه و ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم شهروندان، ترافیک ناشی از تردد خودروها در محورهای ارتباطی منطقه، از جمله بزرگراه آیت‌الله سعیدی است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی افزود: با رفع نیاز مردم به مترو، بخش قابل توجهی از بار ترافیکی منطقه کاهش پیدا می‌کند و در همین راستا، موضوع پیگیری احداث مترو به‌صورت تخصصی در دستور کار کانون اندیشه بسیج قرار گرفته و جلساتی نیز برای دنبال کردن این مطالبه برگزار شده است.

رزمایش بزرگ بسیجیان در پنجم آذر برگزار می‌شود

جانشین فرمانده سپاه امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه در ادامه از برگزاری همایش و رزمایش بزرگ بسیجیان در پنجم آذر خبر داد و گفت: در این برنامه، بسیجیان ضمن حضور در بخش‌های تبیینی، توانمندی‌ها و آمادگی خود را در قالب یک رزمایش به نمایش خواهند گذاشت.

وی با اشاره به برنامه‌های جهاد تبیین، نشست‌های روشنگری در پایگاه‌ها و پارک‌ها، کارگاه‌های سواد رسانه‌ای، تولید محتوای دیجیتال، آموزش کمک‌های اولیه و برگزاری میزهای خدمت در ادارات، خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی بسیج در هفته جاری، حضور مؤثر در کنار مردم و استفاده از ظرفیت اقشار مختلف برای رفع مشکلات و تقویت همبستگی اجتماعی است.