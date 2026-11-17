فرماندار شهرستان پردیس تاکید کرد؛
بیمارستان الغدیر بومهن در مسیر تکمیل؛ تاکید بر مشارکت خیرین
گروه استانها - فرماندار شهرستان پردیس در دیدار با یک خیر نیکاندیش، راهکارهای تکمیل بیمارستان الغدیر بومهن و افزایش ظرفیت تختهای درمانی با مشارکت خیرین و همراهی دولت را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، فرماندار شهرستان پردیس در دیدار با خیر نیکاندیش، راهکارهای تکمیل بیمارستان الغدیر بومهن، رفع نواقص زیرساختی و تجهیزاتی و افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی با مشارکت خیرین و همراهی دولت بررسی شد.
« رضا طاهر خانی » فرماندار شهرستان پردیس در این دیدار با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساختهای درمانی شهرستان اظهار کرد: بیمارستان الغدیر بومهن بهعنوان تنها بیمارستان شهرستان، تکمیل ظرفیتهای آن و رفع نواقص موجود نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان دارد.
وی افزود: برای تحقق این موضوع، همراهی دولت در کنار مشارکت خیرین ضروری است و باید از ظرفیتهای مردمی برای تأمین نیازها، تکمیل تجهیزات و رفع کمبودهای بیمارستان استفاده شود.
طاهرخانی با اشاره به موضوع تشکیل انجمن خیرین با همکاری و حمایت دولت، این اقدام را یکی از محورهای قابل پیگیری در حوزه تکمیل بیمارستان الغدیر دانست و تصریح کرد: ساماندهی مشارکت خیرین در قالب یک انجمن و با حمایت دولت، میتواند زمینه شناسایی نیازهای بیمارستان، جذب کمکهای مردمی و هدایت منابع به سمت اولویتهای درمانی و رفع نواقص این مرکز را فراهم کند.
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