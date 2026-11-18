گروه استان‌ها - بارندگی‌های اخیر تهران اگرچه ۴۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای پنج‌گانه ذخیره کرد، اما استاندار تهران با تأکید بر اینکه همچنان ۸۰ درصد ظرفیت این سدها خالی است، هشدار داد: «شرایط منابع آبی استان هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده و مردم باید مدیریت مصرف را جدی بگیرند.»

باران آمد، اما بحران آب تهران نرفت؛ ۸۰ درصد سدها همچنان خالی است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، پس از شش سال خشکسالی متوالی، بارش‌های پاییزی امسال اگرچه نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما نتوانسته است عمق بحران آبی پایتخت را جبران کند. استاندار تهران در تشریح آخرین وضعیت منابع آبی استان اعلام کرد که بارندگی‌های چند روز گذشته تنها حدود ۲۰ درصد از ظرفیت سدهای پنج‌گانه تهران را پر کرده و ۸۰ درصد باقی‌مانده همچنان خالی است. این در حالی است که به گفته وی، در بدترین مقطع سال گذشته، ۹۵ درصد ظرفیت سدها خالی بود و سهم منابع سطحی در تأمین آب شرب تهران به حدود پنج درصد رسید.

۷۰ درصد آب تهران از سفره‌های زیرزمینی؛ زنگ خطر فرونشست

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد بحران آب تهران، وابستگی شدید به منابع زیرزمینی است. استاندار تهران تصریح کرد که حدود ۳۰ درصد آب مورد نیاز استان از سدها و ۷۰ درصد از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. برداشت بی‌رویه از این سفره‌ها در سال‌های خشکسالی، سطح آب‌های زیرزمینی را به شدت کاهش داده و به گفته معتمدیان، «پیامدهای خطرناکی از جمله فرونشست زمین» را به دنبال داشته است.

آمارهای رسمی نیز عمق این وابستگی را تأیید می‌کند. سخنگوی صنعت آب کشور پیش‌تر اعلام کرده بود که از مجموع ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه مصرف آب در استان تهران، حدود ۱۶ مترمکعب از منابع زیرزمینی و ۱۷.۵ مترمکعب از منابع سطحی تأمین می‌شود و در مجموع با کمبود حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه مواجه هستیم.

بارش یک‌پنجم نرمال؛ آمارهایی که امیدواری را کمرنگ می‌کند

اگرچه مقایسه بارش‌های امسال با سال گذشته که در مقطع مشابه هیچ بارندگی ثبت نشده بود، بهبود چشمگیری نشان می‌دهد، اما آمارها حاکی از آن است که بارش‌های پاییزی تهران تا اواسط آبان تنها به ۵۶.۵ میلی‌متر رسیده که حدود یک‌پنجم میانگین نرمال است. استاندار تهران نیز از ثبت ۷۳.۵ میلی‌متر بارندگی از ابتدای سال آبی تا ۲۱ آبان خبر داده است.

مجموع ذخایر آبی سدهای تهران نیز در گزارش‌های مختلف حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است، در حالی که ظرفیت کل این سدها نزدیک به ۱.۹ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. این شکاف بزرگ میان ذخایر موجود و ظرفیت اسمی، نشان می‌دهد که حتی یک فصل بارندگی پربار نیز نمی‌تواند کسری انباشته شش سال خشکسالی را جبران کند.

صرفه‌جویی ۲۲۰ میلیون مترمکعبی؛ همراهی مردم، تنها سرمایه موجود

در میان انبوه خبرهای نگران‌کننده، یک آمار امیدوارکننده وجود دارد: شهروندان تهرانی در دو سال گذشته حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی کرده‌اند؛ حجمی که به گفته سخنگوی آبفای استان تهران، با ظرفیت سه سد لتیان برابری می‌کند. مصرف آب تهران نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود چهار هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

با این حال، مسئولان تأکید می‌کنند که صرفه‌جویی نباید به فصل تابستان یا دوره‌های اوج خشکسالی محدود شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی بارش‌های مقطعی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی کسری انباشته منابع آبی را جبران کنند و تداوم همراهی مردم، تنها راه جلوگیری از اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر در تأمین آب است.

گزارش: صلاح اردلان