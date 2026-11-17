به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، روز چهارشنبه ۲۷ آبان، آخرین روز اجرای بسته محدودیت‌های اضطراری آلودگی هوای تهران است؛ طرح زوج و فرد از درب منازل، ممنوعیت تردد کامیون‌ها و توقف فعالیت واحدهای آلاینده تا پایان فردا ادامه دارد، در حالی که هواشناسی استان تهران پیش‌بینی کرده پایداری جو تا پایان امروز تداوم یابد و شاخص کیفیت هوا همچنان در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد.

بر اساس مصوبات دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران، مجموعه محدودیت‌ها از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان آغاز و تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ آبان در تمامی شهرستان‌های استان به استثنای فیروزکوه اجرا می‌شود . اداره کل هواشناسی استان تهران نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده بود که پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را در مناطق مرکزی و جنوبی استان تا روز چهارشنبه (۲۷ آبان) در پی خواهد داشت.

در حوزه حمل‌ونقل، شهرداری تهران و پلیس راهور موظف شده‌اند صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک را متوقف کنند و طرح زوج و فرد از درب منازل را اجرا نمایند. خودروهای برقی، ناوگان عمومی شامل اتوبوس و مینی‌بوس، خودروهای امدادی، وسایل نقلیه انبوه‌بر و سرویس مدارس دارای مجوز از این محدودیت مستثنا هستند. همچنین تأکید شده که پیش‌خرید طرح ترافیک روزانه، ماهانه یا سالانه، رافع مسئولیت شهروندان در رعایت مصوبات نخواهد بود.

در بخش صنعتی و عمرانی، فعالیت واحدهای آسفالت، شرکت‌های سیمان تهران و شمال و معادن وابسته به آن‌ها متوقف شده و تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع اعلام شده است. خودروهای حامل مواد غذایی، دارویی و سوخت و ناوگان حمل بتن دارای مجوز پلیس و معاینه فنی معتبر از این محدودیت معاف هستند. تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری نیز در مدت اجرای مصوبات ممنوع است.

مدارس استان تهران امروز نیز به فعالیت حضوری ادامه می‌دهند، اما برگزاری برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای تمامی مقاطع تحصیلی ممنوع است. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند با اجرای دقیق آیین‌نامه رفت‌وآمد کارکنان، حجم ترددها را مدیریت کنند.

در حوزه سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و صداوسیما موظف به اطلاع‌رسانی گسترده و توصیه به استفاده از ماسک مورد تأیید وزارت بهداشت، به‌ویژه برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار شده‌اند. پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اورژانس نیز در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.

این محدودیت‌ها در حالی به آخرین روز خود می‌رسد که بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۳ روز هوای پاک، ۱۹۱ روز هوای قابل قبول و ۳۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده است . کارشناسان هشدار می‌دهند که مصوبات مقطعی و دو روزه، بدون اصلاح ریشه‌ای سوخت و نوسازی ناوگان فرسوده، تنها مسکنی موقت برای این ابرچالش پایتخت است.

دو روز محدودیت اضطراری، شاخص‌ها را موقتاً پایین می‌آورد، اما ریشه آلودگی را درمان نمی‌کند. تا زمانی که سوخت نیروگاه‌ها اصلاح نشود، ناوگان فرسوده نوسازی نگردد و حمل‌ونقل عمومی جای خودرو محوری را نگیرد، تهران هر سال باید چند روزی را با زوج و فرد و تعطیلی مدارس سر کند. تنفس پاک حق شهروندان است، نه امتیازی مقطعی.

گزارش: صلاح اردلان