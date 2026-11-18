گروه استان‌ها - همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، شهرستان قرچک میزبان بیش از ۱۴۷ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بصیرتی خواهد بود؛ برنامه‌هایی که با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با محوریت مشارکت مردمی، خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی از ۲۹ آبان‌ماه آغاز شده و تا پنجم آذرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،سرهنگ« محمد حیدری‌منش»، فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج که در دانشگاه پیام نور قرچک برگزار شد، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اظهار کرد: برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان‌ماه آغاز شده و تا پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به‌منظور برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این هفته، ستاد شهرستانی با محوریت فرمانداری و همکاری دستگاه‌های اجرایی و همچنین ستاد ناحیه‌ای سپاه تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌ها در حال انجام است.

تفکر بسیجی؛ ضرورتی در جنگ طولانی و نابرابر دشمنان

فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت تقویت روحیه بسیجی تصریح کرد: با توجه به جنگ طولانی و نابرابر دشمنان علیه کشور، تفکر بسیجی و روحیه ایثار، مقاومت و حضور در صحنه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده و هفته بسیج امسال با رویکردی متفاوت برگزار می‌شود.

حیدری‌منش با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» خاطرنشان کرد: برنامه‌های متنوعی با هدف تقویت همدلی، هم‌افزایی اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در سطح شهرستان قرچک پیش‌بینی شده است.

از اجتماعات مردمی تا اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق محروم

وی اجتماعات مردمی در میدان امام خمینی(ره) را از محورهای مهم برنامه‌های امسال برشمرد و گفت: خدمت‌رسانی به مردم، اجرای طرح‌های سازندگی، گره‌گشایی از مشکلات شهروندان، محرومیت‌زدایی، برگزاری رزمایش کمک‌های مؤمنانه و اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق محروم از جمله برنامه‌های محوری هفته بسیج خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک همچنین بر ضرورت تقویت مشارکت اقشار مختلف مردم در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمت‌رسان، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و افراد اثرگذار جامعه و فراهم‌کردن زمینه حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف از جمله اهداف سازمان بسیج مستضعفین در دوره جدید است.

نقش‌آفرینی جوانان در برنامه‌های هفته بسیج

وی با اشاره به اهمیت حضور نسل جوان در فعالیت‌های بسیج بیان کرد: دعوت از آحاد مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، برای مشارکت در برنامه‌های هفته بسیج از اولویت‌های شهرستان است و تلاش می‌کنیم با فراهم‌کردن بستر مناسب، زمینه نقش‌آفرینی بیشتر مردم در فعالیت‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی فراهم شود.

حیدری‌منش ادامه داد: از روزهای گذشته فعالیت‌های مرتبط با گرامیداشت هفته بسیج در پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و گردان‌های بسیج شهرستان آغاز شده و مجموعه بسیج قرچک تلاش دارد با تکیه بر شعار امسال، برنامه‌هایی اثربخش‌تر و متفاوت‌تر از سال‌های گذشته اجرا کند.

تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های امام راحل(ره)

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های امام راحل(ره) با حضور فرمانده کل سپاه اشاره کرد و گفت: همچنین بسیجیان، فرماندهان و اعضای شوراهای حوزه‌های مقاومت بسیج در برنامه گفت‌وگوی زنده رئیس سازمان بسیج مستضعفین حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و شهدای مظلوم مدرسه میناب، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

۴۷ برنامه شاخص شهرستانی در قرچک

علیرضا نظری باران، جانشین سپاه ناحیه ۱۵ خرداد و رئیس ستاد گرامیداشت هفته بسیج این ناحیه، نیز در این نشست خبری اظهار کرد: امسال بیش از ۱۴۷ برنامه در سطوح مختلف ناحیه، حوزه‌های مقاومت و پایگاه‌های بسیج برگزار می‌شود که ۴۷ عنوان آن به‌عنوان برنامه شاخص شهرستانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از مجموع برنامه‌های شاخص، ۱۶ عنوان در سطح حوزه‌های مقاومت، ۱۷ عنوان در سطح پایگاه‌های مقاومت و ۱۴ عنوان نیز در سطح ناحیه اجرا خواهد شد.

میثاق صالحین تا افتتاح مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری

نظری باران با اشاره به آغاز رسمی برنامه‌های هفته بسیج از روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه تصریح کرد: پیش‌برنامه‌های این مناسبت نیز از روز گذشته با حضور بسیجیان در حرم مطهر امام خمینی(ره) و با سخنرانی فرمانده کل سپاه آغاز شده است.

رئیس ستاد گرامیداشت هفته بسیج ناحیه ۱۵ خرداد در تشریح برنامه‌های روز نخست گفت: روز جمعه با شعار «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی»، مراسم میثاق صالحین حلقه‌های برتر حوزه‌های مقاومت در مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اعزام دانش‌آموزان دختر به اردوی راهیان نور و مناطق عملیاتی جنوب نیز در برنامه این روز قرار دارد.

نظری باران افزود: روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه، همزمان با شعار «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت»، مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری بسیج شهرستان افتتاح می‌شود و مراسم «آبروی کوچه، افتخار محله» در محله شهید انبارداران زیباشهر و آیین تجلیل از فرماندهان و بسیجیان نیز برگزار خواهد شد.

رویداد تولید محتوای دیجیتال و افتتاح طرح محله‌محوری

جانشین سپاه ناحیه ۱۵ خرداد گفت: روز یکشنبه اول آذرماه با عنوان «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی»، مراسم «آبروی کوچه، افتخار محله» به یاد شهید سلطانی و همچنین افتتاحیه جام‌های ورزشی در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

وی درباره برنامه‌های روز دوشنبه با شعار «اتحاد، همبستگی و محله قوی» نیز گفت: چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار و طرح محله‌محوری افتتاح خواهد شد.

نظری باران ادامه داد: مراسم «آبروی کوچه، افتخار محله» به یاد شهید میرزایی نیز در محله باقرآباد پایین اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های روز سه‌شنبه سوم آذرماه با عنوان «بسیج، نخبگان، به توان مردم» اظهار کرد: افتتاح جشنواره نورلخت در محل دائمی نمایشگاه‌ها و برگزاری مراسم «آبروی کوچه، افتخار محله» به یاد شهید الوان در محله فردیس از برنامه‌های این روز است.

جانشین سپاه ناحیه ۱۵ خرداد افزود: روز چهارشنبه نیز افتتاحیه نمایشگاه اسفر در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود.

همایش اقتدار بسیجیان و رزمایش امنیتی در روز پایانی

وی در تشریح برنامه‌های روز پایانی هفته بسیج با شعار «بسیج، بصیرت، امنیت و اقتدار» گفت: پنجشنبه، مراسم گلباران و عطرافشانی مزار شهدا در گلزار شهدای روستای داودآباد برگزار می‌شود.

نظری باران ادامه داد: همایش اقتدار بسیجیان با حضور گردان‌های بسیج پایه، جهادگران و سازمان رزم شهرستان نیز همراه با نمایش اقتدار و رزمایش امنیتی اجرا خواهد شد.

جانشین سپاه ناحیه ۱۵ خرداد در پایان با دعوت از مردم برای حضور در برنامه‌های هفته بسیج خاطرنشان کرد: تلاش شده است برنامه‌های امسال با محوریت حضور مردم، تقویت فعالیت‌های محله‌محور و ترویج فرهنگ بسیجی در نقاط مختلف شهرستان برگزار شود.