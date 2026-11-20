گروه استان‌ها - فرمانده سپاه شهرستان پردیس بسیج را لشکر مخلص خدا و فخر انقلاب اسلامی خواند و با اشاره به وضعیت مستأصل دشمنان، تأکید کرد: مردم ایران اهل سر خم کردن نیستند و تا آخرین قطره خون در برابر دشمنان ایستادگی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ «احمد بوربور» فرمانده سپاه شهرستان پردیس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته پردیس که در مسجد جامع شهید امام خامنه‌ای و با حضور پرشور نمازگزاران و بسیجیان برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج، به بیان دیدگاه‌ها و گزارش اقدامات یک سال گذشته سپاه و بسیج شهرستان پرداخت.

بسیج، پدیده‌ای بی‌نظیر در تاریخ مبارزات حق

وی با اشاره به تاریخ مبارزات حق و باطل اظهار کرد: در طول تاریخ، انسان‌های زیادی برای دفاع از حق و حقیقت در مقابل کفر صف‌کشی و ایستادگی کرده‌اند، اما به جرئت می‌توان گفت این شبکه پای‌کار، منظم و با ایثار و گذشت چشمگیر را فقط و فقط می‌توان در دوران انقلاب اسلامی ایران و در مجموعه لشکر مردمی انقلاب اسلامی و همان بسیج دید و به‌عنوان فخر انقلاب اسلامی و مردم ایران به آن افتخار کرد.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس افزود: ما امروز به‌عنوان خادم تمام بسیجیان در این جایگاه، دست تمامی مجاهدان بسیج را می‌بوسیم و ادای احترام می‌کنیم و یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای بسیج را گرامی می‌داریم که تقدیم جان آن‌ها باعث این سرافرازی در ایران عزیز شده است.

چهار ویژگی که بسیج را متمایز می‌کند

سرهنگ بوربور در ادامه به بیان وجوه تمایز مجموعه بسیج پرداخت و ابراز کرد: اولین وجه تمایز بسیجیان این است که خالق و آفریننده بسیج امام راحل بودند که خودشان را بسیجی دانسته و به این بسیجی بودن افتخار می‌کردند.

وی دومین وجه تمایز بسیج را ولایت‌مداری عنوان کرد و ادامه داد: بسیج در طول سلسله‌مراتب ولایت‌مداری، گوش‌به‌فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس سومین وجه تمایز را قدرت ایمان، ایثار و از خودگذشتگی بسیجیان دانست و اضافه کرد: این تفاوت در طول سال‌ها در دفاع مقدس، در فتنه‌ها، در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و درگیری‌های جنگ هرمز نشان داده شده است.

سرهنگ بوربور با اشاره به چهارمین وجه تمایز تصریح کرد: از ابتدای تأسیس بسیج تا به امروز، هر جا که انقلاب اسلامی و ایران عزیز نیاز به حضور بسیج داشته، بدون چشم‌داشت و در کمترین فرصت، بسیج خودش را رسانده و دفاع کرده است؛ چه در سیل، زلزله، بیماری، فتنه‌ها و جنگ، این تفاوت مشاهده شده است.

وی در این باره به فرمایش امام راحل اشاره کرد و افزود: بسیج لشکر مخلص خداوند است، یعنی بسیج هم آمادگی دفاع دارد و هم اخلاص را سرلوحه کار خود در مجموعه‌های مختلف قرار داده است.

از ایست‌های بازرسی تا جهیزیه و بسته معیشتی

فرمانده سپاه شهرستان پردیس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت‌گرفته در طول یک سال گذشته اشاره کرد و عنوان کرد: اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته رقم خورد و جنگ‌هایی که شاهد بودیم، اتفاقات کمی نیست؛ این از خودگذشتگی است که بسیجیان در کنار مردم عزیز رقم زدند و در کشورهای دیگر مانند ونزوئلا و سوریه دیدید که چه بلاهایی به سرشان آمد.

سرهنگ بوربور گزارش اقدامات یک سال گذشته سپاه و بسیج شهرستان پردیس را عنوان کرد و ادامه داد: بیش از ۳۰۰۰ نوبت نگهبانی و ایست بازرسی در سطح شهرستان توسط بسیجیان، بیش از ۵۰۰ حضور در قانون‌های بحران شهرستان در کنار نیروهای انتظامی و شش ماه مدیریت و پشتیبانی پدافند شهرستان توسط بسیجیان از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: حدود ۵۰ بسته کامل جهیزیه برای ازدواج جوانان شهرستان و توزیع بسته‌های معیشتی کمک به مؤمنان و همسایگان در محله‌های مختلف نیز طی این مدت اجرا شده است.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس از اقدامات فرهنگی، امنیتی و اجتماعی بسیجیان در تمام محلات شهرستان پردیس توسط خواهران اشاره کرد و افزود: برادران بسیجی نیز در مأموریت‌های مختلف و مقابله با دشمن فعالیت شبانه‌روزی داشتند. در بسیج اقشار، ادارات، اصناف و بخش‌های مختلف اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که شاید فرصت بیان آن‌ها نباشد.

وی از تمام بسیجیان شهرستان که در کنار مردم در محلات، مساجد و در کنار امام‌جماعت مسجد قرار گرفته و به مردم خدمت کرده و این دژ مستحکم انقلاب اسلامی را در محله نگهداری کرده‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

دشمن در باتلاق انکار شکست

فرمانده سپاه شهرستان پردیس در خصوص وضعیت دشمن و جنگ نیز بیان کرد: وضعیت مستأصل سردمداران استکبار در مقابل ایران اسلامی را همه شاهد هستند و خدا را شکر می‌کنیم که به برکت حضور عزیزان، حضور مردم و جسارت و شجاعت نیروهای مسلح، امروز دشمن در چنین وضعیتی قرار گرفته و توان مقابله و توان فرار از جنگ را ندارد و هر روز در حال انکار شکست هستند.

سرهنگ بوربور با اشاره به اولین کاروان صادرات سوخت ایران تأکید کرد: شما شاهد حرکت اولین کاروان صادرات سوخت ایران بودید که امروز اتفاق افتاد و به امید خدا به ثمر خواهد رسید. اگر دشمن فکر خامی هم در سر داشته باشد برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی ایران آماده شود و ان‌شاءالله با مشت محکم و آهنین انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تمام ماجرا نیست و دشمنان که جنگی ناجوانمردانه را بر علیه ایران عزیز و مردم ما شروع کردند شکست خواهند خورد.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس اذعان کرد: مطمئناً مردم ما اهل سر خم کردن و فرار از جنگ نیستند و تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون در مقابل دشمنان ایستادگی خواهند کرد و درسی محکم و فراموش‌نشدنی را برای دشمن خواهیم داشت.