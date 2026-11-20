گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان پردیس تأکید کرد: دشمن با وجود هیاهوی رسانه‌ای، در درون فرو می‌پاشد و حضور آگاهانه مردم در میادین، بخشی از دفاع ملی در برابر جنگ روانی و تهدید خارجی است. وی همچنین با تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا، بر ضرورت توجه جدی دولت به معیشت مردم و مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،حجت‌الاسلام« سید حسین حسینی » امام جمعه شهرستان پردیس در آغاز سخنان خود، از برگزاری باشکوه مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا (س) در این شهرستان قدردانی کرد و از امام جماعت، نمازگزاران و اهالی مسجد حضرت محمد رسول الله (ص) در فاز ۱۱ پردیس تشکر کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی این مسجد گفت: برنامه‌های قرآنی در زمینه قرائت، تجوید و حفظ، تشکیل گروه‌های فرهنگی و هنری مانند سرود و رسانه، برگزاری جلسات نهج البلاغه، مهدویت، شبهه شناسی، مشاوره و مهارت آموزی، فعالیت‌های ورزشی و برگزاری اردوهای تفریحی، آموزشی و فرهنگی از جمله اقدامات ارزشمند این مجموعه است. وی همچنین بر اهتمام به سرکشی از خانواده شهدا و نیازمندان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی از حضور مدارس، دانش‌آموزان، مدیران و معلمان نیز تقدیر و تشکر کرد.

مکتب حضرت ام‌البنین (س) ؛ پیوند تقوا با شکر در میدان بلا

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، اظهار داشت: شیطان هنگام اعلان جنگ به درگاه الهی نگفت نماز مردم را می‌شکنم، بلکه گفت ریشه مقاومت را با ناشکری خواهم زد.

وی با بیان اینکه شکر در منطق قرآن تنها تعارف زبانی نیست، افزود: شناخت نعمت و به کارگیری جان و مال در میدان دفاع از حق، حقیقت شکر است. امروز اگر می‌خواهید تجلی عینی این شکر را ببینید، به حضرت ام‌البنین (س) نگاه کنید؛ مادری که شکرگزاری او سجاده‌نشینی بی‌مسئولیت نبود، بلکه نعمت مادری را پای خیمه ولایت تقدیم کرد و چهار فرزند رشید خود را در کوره تربیت ایمانی چنان پرورش داد که در ظهر عاشورا پیش‌مرگ امام زمان خود شدند

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حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: او در اوج داغ و هجران، زبان به شکوه نگشود و حمد الهی را به جای آورد. این حمد و اشک، سوگ شخصی نبود بلکه تیر رسواگر تحریف بود؛ ام‌البنین (س) سوگ خانه را به آگاهی کوچه و بازار پیوند زد و نگذاشت حقیقت عاشورا در سکوت جهالت دفن شود.

وی تصریح کرد: امروز وارثان حقیقی این بانو، مادران و همسران شهدای ما هستند؛ همان شیرزنانی که نه فقط داغدار، بلکه پرچمدار جهاد تبیین‌اند. تکریم این بانوان، همایش و تشریفات نیست؛ وظیفه حاکمیت و جامعه است که صدای رسای آنان، کرامت و شأن والای آنان را در تارک مدیریت کشور حفظ کند.

ارتحال فقیهان؛ سنگربانان هویت و ولایت

حجت‌الاسلام حسینی با تسلیت ارتحال فقیه عالی‌مقام حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (ره ) و نیز مرحوم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (ره) ، گفت: همین مکتب عاشورایی بود که در طول تاریخ در قامت فقیهان بزرگ شیعه تجلی یافت.

وی با اشاره به سیره این مراجع بزرگوار افزود: فقیهی که با وجود عظمت علمی، مظهر تواضع بود و می‌گفت جز قصور و تقصیر چیزی ندارم، اما وقتی پای خیمه انقلاب اسلامی به میان می‌آمد، با خروش هشدار می‌داد که حفظ نظام از اوجب واجبات است و برای همیشه است تا روزی که پرچم به دست امام زمان (عج) برسد.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان توصیه‌های آن مرحومان به نماز اول وقت، دعای عهد، تلاوت قرآن و توسل به امام زمان (عج) ، خاطرنشان کرد: امروز ثلمه فقدان این عالمان، جان‌های ما را می‌سوزاند.

بسیج؛ جوشش اراده مردم در پیچ تاریخی

حجت‌الاسلام حسینی با تبریک هفته بسیج و تشکر از حضور پرشور بسیجیان در نماز جمعه و از سرهنگ «احمد بوربور» فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج علی بن موسی الرضا (ع) شهرستان پردیس، اظهار کرد: بسیج یک اداره نیست؛ بسیج نام دیگر حضور گره‌گشا در سخت‌ترین میدان‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه وزن بسیج به کارت عضویت و آمار کاغذی نیست، افزود: بسیج یعنی گروه جهادی بی‌نام و نشانی که در اوج سرمای زمستان یا سیلاب، راهی روستاهای محروم می‌شود تا با دست‌های خالی برای محرومان سرپناه بسازد؛ یعنی همان دانشمند جوانی که در آزمایشگاه فناوری‌های راهبردی، گره از کوران صنایع تحریمی باز می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اینکه امروز خط مقدم رویارویی، جبهه ادراک و باور جوانان است، گفت: دشمن در اتاق‌های فکر خود به این نتیجه رسیده که حریف توان دفاعی ایران نمی‌شود، پس توپخانه تحریف را روشن کرده تا تاریخ را وارونه کند و جنایات پهلوی را تطهیر سازد. در این جنگ نرم، هدف دشمن تسخیر خاکریز ذهن‌هاست و وظیفه بسیج، جهاد فوری تبیین است.

وی افزود: یعنی همان جوانی که در دانشگاه، مسجد یا فضای مجازی با استدلال، سند و منطق، دست تحریف‌گر دشمن را رو می‌کند و اجازه نمی‌دهد حقایق انقلاب و تاریخ این کشور مسخ شود. به تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، محاسبات مادی دنیا ما را قدرت چهارم می‌داند، اما در محاسبات الهی، امتی که به عترت طاهره چنگ زده و از هیاهوی جهان نمی‌هراسد، قدرت اول عالم است.

حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: افق حرکت ما ساختن ایرانی قدرتمند و پیشرو از طریق پیوند میان توان سخت‌افزاری دفاعی، علمی و صنعتی و توان نرم‌افزاری ایمان، هویت و بصیرت است. بسیجی یعنی کسی که ایمان را به فناوری و بصیرت را به اقتدار سخت و نرم پیوند می‌زند.

تحلیل بن‌بست جبهه استکبار؛ هیمنه طبل‌های توخالی

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به نشست اخیر در شنژن میان قدرت‌های بزرگ گفت: این نشست صرفاً یک رویداد دیپلماتیک معمولی نیست، بلکه صحنه عیان غروب امپراتوری خودکامه آمریکاست. امروز در دل این معادلات، حتی در بالاترین سطوح میز قدرت جهانی، واشنگتن ناچار است به بن‌بست‌های راهبردی خود اعتراف کند و زنگ انحصارگرایی‌اش به صدا درآمده است.

وی افزود: جهان دیگر از آنِ واشنگتن نیست. دهه‌ها فریب قدرت بلامنازع با اراده پولادین ملت‌ها فرو ریخت و استیصال عیان آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر دژ استوار ایران اسلامی، گواهی روشن بر این حقیقت است که دیگر هیچ نظم امنیتی و سیاسی‌ای در منطقه و جهان بدون حضور و اذن این ملت شکل نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به نشانه‌های عینی افول هژمونی دشمن اظهار کرد: در واشنگتن، کاخ سفید برای ترمیم هیمنه فرو ریخته‌اش ناوهای هواپیمابر را به خلیج فارس می‌آورد، اما نظرسنجی‌ها فریاد می‌زنند که بیش از ۷۱ درصد مردم آمریکا خواهان توقف فوری جنگ فرساینده‌اند. پس وقتی اکثریت جامعه آمریکا به دنبال خاتمه جنگ‌اند، ناو در دریا نشانه قدرت نیست، نشانه استیصال در باتلاق است.

وی ادامه داد: در تل‌آویو، رژیم غاصب با کابینه لرزان در بن‌بست مطلق سیاسی قفل شده است. بقای شخصی یک نخست‌وزیر جنایتکار به لبه تیغ جنگ گره خورده، اما در درون با شورش و بن‌بست امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی بقای چنین رژیمی در گروی توسعه جنگ باشد، این نه قدرت، که آخرین نفس‌های رژیمی است که از درون می‌پوسد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: در منامه نیز رژیم دست‌نشانده در سایه ترس از بیداری اسلامی و به بهانه این جنگ، برای عالمان و مجاهدان شیعه حکم حبس صادر می‌کند تا خروش بیداری را مهار کند؛ زهی خیال باطل! تاریخ ثابت کرده است که زندان‌ها اراده ریشه‌دار ملت‌ها را خاکستر نمی‌کنند، بلکه جرقه طوفان می‌شوند.

دشمن به دنبال ایجاد ناآرامی از مشکلات اقتصادی است

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه دشمن در وضعیت ضعف قرار دارد اما می‌خواهد از مشکلات اقتصادی برای ایجاد ناآرامی و اختلاف در کشور استفاده کند تا زمینه حمله نظامی را فراهم سازد، گفت: در این شرایط دولت باید با توجه جدی به مشکلات معیشتی مردم، از تصمیم‌هایی که بدون اقناع عمومی و حمایت لازم فشار بیشتری بر جامعه وارد می‌کند، پرهیز کند.

وی خطاب به مردم افزود: ضمن حفظ حق مطالبه‌گری و اعتراض قانونی، باید مراقب باشیم نارضایتی‌ها به ابزاری برای ایجاد آشوب و مداخله خارجی تبدیل نشود. حضور شما مردم عزیز همچنان در تجمعات و میادین اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری آمریکا و اسرائیل، ارزیابی آن‌ها از وضعیت داخلی ایران است. حضور مردم برهم‌زننده محاسبات و تمهیدات دشمن برای ایجاد آشوب‌های گسترده و حملات گسترده است. حضور مردم در میادین بخشی از دفاع ملی در برابر جنگ روانی، عملیات بی‌ثبات‌سازی و تهدید خارجی است.

معیشت مردم؛ خط قرمز امنیت ملی

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه ما رنج مردم را می‌بینیم و حس می‌کنیم، اظهار کرد: شرمندگی پدری که با دست خالی و عرق شرم به خانه برمی‌گردد، لرزیدن دل مستأجر سر ماه و حساب‌وکتاب پر از اضطراب یک مادر پای دخل مغازه، درد مشترک همه ماست. معیشت، مهار تورم و سفره طبقات ضعیف، تعارف نیست؛ خط قرمز امنیت ملی است.

وی خطاب به مسئولان و تصمیم‌گیران کلان کشور گفت: طرح‌هایی مانند مهار تورم نباید در آمارها حبس شوند، بلکه باید در قدرت خرید کارگر و بازنشسته لمس گردند. شکاف تورم استانی باید درمان شود؛ این بی‌عدالتی است که استان‌های کم‌برخوردار تورمی سنگین‌تر از پایتخت را تحمل کنند. مدیریت توزیع و عدالت بودجه‌ای باید فوری وارد میدان شود.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: دشمن می‌خواهد دوگانه دروغین بتراشد که یا تسلیم شوید تا نان داشته باشید، یا اگر مقاومت کنید گرسنگی است. این دروغ بزرگ تاریخ است. مقاومت تنها تسلیم نشدن در برابر باج‌خواهی نیست، بلکه مقاومت عین اصلاح ساختار، مبارزه با فساد و جهش تولید است. رفاه پایدار تنها در سایه استقلال به دست می‌آید، نه با گدایی از سفره دشمن.

بحران انرژی و گاز؛ سنگر جهاد اقتصادی در زمستان

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به مسئله انرژی و ناترازی گاز گفت: گاز صرفاً وسیله گرمایش خانه نیست؛ گاز شریان اصلی نیروگاه‌ها، رگ حیات صنایع و نماد تاب‌آوری یک کشور در برابر تهاجم است.

وی افزود: امسال ما با یک معادله دو مجهولی سنگین روبه‌روییم؛ از یک طرف سرمای زودرس پاییزی و از طرف دیگر آسیب‌های دشمن به تأسیسات و پالایشگاه‌ها. دشمن به چهار پالایشگاه ما حمله کرد تا برق و گاز کشور را خاموش کند؛ غافل از اینکه متخصصان جان‌برکف صنعت نفت در کمتر از هفت ماه، صد میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده را به مدار برگرداندند. این یک معجزه فنی و مهندسی بود.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: اما واقعیت میدان این است که هنوز بخشی از ظرفیت تولید ترمیم نشده و با ناترازی‌های کهنه گذشته، در اوج سرما با کسری روزانه صدها میلیون مترمکعب مواجهیم. مصرف بخش خانگی به بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ یعنی حدود ۷۰ درصد گاز کشور فقط می‌سوزد تا گرما تولید شود. در حالی که شدت مصرف ما دو برابر میانگین جهانی است و روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز معادل تولید دو فاز کامل پارس جنوبی فقط در درز پنجره‌ها و مصارف مسرفانه اداری و خانگی هدر می‌رود.

وی با بیان دو وظیفه حیاتی گفت: اول، وظیفه دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است که صرفه‌جویی باید از خود دولت شروع شود. پذیرفته نیست مردم در سرما بسوزند اما ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها شب‌ها غرق در اتلاف انرژی باشند. برخورد قاطع وزارت نفت در قطع گاز دستگاه‌های پرمصرف کار درستی است و باید بدون هیچ‌گونه تعارف و تبعیضی تشدید شود.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان خطاب به مردم اظهار داشت: کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف، تنها با کم کردن یک تا دو درجه دمای منزل و پوشیدن لباس گرم، به معنای کاهش رفاه نیست؛ این یک تاکتیک دفاعی در جنگ اقتصادی است. هر یک مترمکعب گازی که شما در خانه‌تان مدیریت کنید، یعنی روشن ماندن کوره یک کارخانه، اشتغال یک جوان و پایداری شبکه در استان‌های شمالی کشور.