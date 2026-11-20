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عکس: حرکت گله اسبها در جنگلهای برفی شاهرود
تصویری از حرکت گله اسبها در جنگلهای برفی شاهرود
به گزارش تابناک، تصویری از حرکت گله اسبها در جنگلهای برفی شاهرود را مشاهده میکنید.
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تصویری از حرکت گله اسبها در جنگلهای برفی شاهرود
به گزارش تابناک، تصویری از حرکت گله اسبها در جنگلهای برفی شاهرود را مشاهده میکنید.
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