طرز تهیه خورشت بلوچی؛ غذای تند و خوش‌عطر سیستان و بلوچستان

مواد لازم برای ۴ نفر

به گزارش تابناک،یکی ازاست که با گوشت، پیاز و ادویه‌های معطر تهیه می‌شود. در این نسخه پیشنهادی، استفاده از فلفل، زردچوبه و چاشنی‌های ترش، طعمی گرم و متفاوت به خورشت می‌دهد و آن را برای سرو کنار برنج یا نان مناسب می‌کند.

گوشت گوسفندی خورشتی ۴۰۰ گرم

پیاز ۲ عدد بزرگ

سیب‌زمینی ۲ عدد متوسط

گوجه‌فرنگی ۲ عدد

رب گوجه‌فرنگی ۱ قاشق غذاخوری

سیر ۳ حبه

فلفل سبز تند ۱ تا ۲ عدد

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه نصف قاشق چای‌خوری

پودر زیره نصف قاشق چای‌خوری

پودر گشنیز نصف قاشق چای‌خوری

آب‌لیمو یا لیمو عمانی به مقدار لازم

نمک به مقدار لازم

روغن به مقدار لازم

آب جوش حدود ۳ پیمانه

طرز تهیه خورشت بلوچی

۱. آماده کردن پیاز و گوشت

پیازها را نگینی خرد کنید و در قابلمه با کمی روغن تفت دهید تا طلایی و سبک شوند.

زردچوبه را اضافه کنید و چند ثانیه تفت دهید. سپس گوشت خورشتی را داخل قابلمه بریزید و چند دقیقه تفت دهید تا سطح گوشت تغییر رنگ دهد.

۲. اضافه کردن ادویه‌ها

سیر رنده‌شده را به گوشت اضافه کنید و کمی تفت دهید.

سپس فلفل سیاه، زیره و پودر گشنیز را اضافه کنید. ادویه‌ها را زیاد تفت ندهید تا عطرشان از بین نرود.

۳. اضافه کردن گوجه و رب

گوجه‌فرنگی‌ها را رنده یا خرد کنید و به قابلمه اضافه کنید.

پس از اینکه آب گوجه کمی کشیده شد، رب گوجه‌فرنگی را اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید تا رنگ رب باز شود.

۴. پخت گوشت

حدود ۳ پیمانه آب جوش اضافه کنید و در قابلمه را ببندید.

حرارت را کم کنید و اجازه دهید گوشت حدود ۱.۵ تا ۲ ساعت بپزد و نرم شود.

۵. اضافه کردن سیب‌زمینی و فلفل

سیب‌زمینی‌ها را به صورت مکعبی خرد کنید و در صورت تمایل کمی جداگانه سرخ کنید.

حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه پایانی پخت، سیب‌زمینی و فلفل سبز را به خورشت اضافه کنید.

۶. جا انداختن خورشت

در اواخر پخت نمک و مقداری آب‌لیمو یا چاشنی ترش مورد علاقه‌تان را اضافه کنید.

اجازه دهید خورشت با حرارت کم چند دقیقه دیگر بپزد تا غلیظ و جاافتاده شود.

خورشت بلوچی بهتر است آب زیادی نداشته باشد و سس آن غلیظ و خوش‌عطر باشد.

فوت‌وفن خوشمزه شدن خورشت بلوچی

برای طعم اصیل‌تر و تندتر می‌توانید از فلفل سبز تند استفاده کنید.

اگر غذای خیلی تند دوست ندارید، مقدار فلفل را کاهش دهید.

گوشت را قبل از اضافه کردن آب به‌خوبی تفت دهید تا طعم بهتری پیدا کند.

سیب‌زمینی سرخ‌شده در پایان پخت کمتر له می‌شود.

چاشنی ترش را در مراحل پایانی اضافه کنید تا طعم آن بهتر باقی بماند.

برای عطر بیشتر می‌توانید مقدار کمی هل یا زیره به ادویه‌ها اضافه کنید؛ این مورد بسته به ذائقه و نسخه محلی متفاوت است.

خورشت بلوچی را با چه چیزی سرو کنیم؟

این خورشت را می‌توانید با برنج ساده، کته یا نان محلی سرو کنید. در کنار آن سبزی خوردن، ترشی و ماست ساده نیز انتخاب‌های خوبی هستند.

منبع: رکنا

