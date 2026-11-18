تهیه ترشی مخلوط بندری تند و خوشمزه را مرحله به مرحله یاد بگیرید و با فوت‌وفن‌هایی آشنا شوید که ترشی خانگی‌تان را خوش‌رنگ، ترد و به سبک ترشی‌های بازاری می‌کند.

به گزارش تابناک؛ ترشی مخلوط بندری با رنگ قرمز اشتهابرانگیز و طعم تند و ترشش، یکی از چاشنی‌های محبوب در کنار غذاهای ایرانی است. این ترشی به‌خصوص برای کسانی که طعم‌های تند و پرادویه را دوست دارند، انتخابی وسوسه‌انگیز است. اگر می‌خواهید ترشی بندری خانگی شما خوش‌رنگ و خوش‌طعم باشد و سبزیجات آن ترد بمانند، در این بخش از آشپزخانه نمناک، طرز تهیه ترشی مخلوط بندری را با تمام نکات لازم، مرحله به مرحله یاد بگیرید.

مواد لازم برای ترشی بندری

تمام مواد ترشی مخلوط بندری را در جدول زیر مشاهده میکنید.

طرز تهیه ترشی بندری تند

ترشی مخلوط بندری با رنگ قرمز، طعم تند و چاشنی ترش تمرهندی، یکی از ترشی‌های خوش‌طعم جنوبی است. برای اموزش ترشی مخلوط بندری باید سبزیجات را به‌اندازه‌های مناسب خرد کنید و سس مخصوص بندری را جداگانه آماده کنید تا مواد، طعم چاشنی‌ها را به‌خوبی به خود بگیرند و بافتشان بیش‌ازحد نرم نشود.

مرحله اول: آماده کردن سبزیجات

ابتدا گل‌کلم را به قطعات کوچک تقسیم کنید. هویج، خیار و کرفس را بشویید و به‌صورت نگینی خرد کنید. بادمجان‌ها را نیز با پوست یا بدون پوست، به قطعات کوچک برش بزنید. سپس سیر را ورقه‌ای خرد کنید و فلفل‌های سبز را به اندازه دلخواه برش دهید. تمام سبزیجات را پس از شست‌وشو کاملاً خشک کنید تا آب اضافی وارد ترشی نشود.

مرحله دوم: پختن بادمجان‌ها

بادمجان و هویج‌های خردشده را داخل قابلمه بریزید و به‌اندازه‌ای سرکه اضافه کنید که مواد به‌خوبی با آن تماس داشته باشند. قابلمه را روی حرارت متوسط قرار دهید و پس از به جوش آمدن سرکه، حدود ۵ تا ۷ دقیقه اجازه دهید مواد بپزند تا بادمجان‌ها کمی نرم شوند و از سفتی هویج‌ها کاسته شود. سپس قابلمه را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید مواد خنک شوند. سرکه باقی‌مانده را نیز برای تهیه سس ترشی نگه دارید.

مرحله سوم: آماده کردن عصاره تمرهندی

تمرهندی بدون هسته را داخل کاسه بریزید و یک پیمانه سرکه به آن اضافه کنید. حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید تا تمرهندی نرم شود. سپس آن را با قاشق باز کنید و از صافی عبور دهید تا عصاره غلیظ تمرهندی از الیاف و قسمت‌های سفت آن جدا شود.

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مرحله چهارم: تهیه سس مخصوص ترشی بندری

رب گوجه‌فرنگی را همراه با نصف پیمانه سرکه داخل قابلمه بریزید و روی حرارت ملایم هم بزنید تا رب کاملاً در سرکه حل شود. پس از حدود ۲ تا ۳ دقیقه، عصاره تمرهندی، نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه، تخم گشنیز آسیاب‌شده، سیاه‌دانه و گلپر را اضافه کنید.

مواد را هم بزنید و اجازه دهید سس یکی دو دقیقه روی حرارت ملایم بماند تا طعم ادویه‌ها با رب و تمرهندی ترکیب شود. سپس قابلمه را از روی حرارت بردارید و صبر کنید تا سس کاملاً خنک شود.

مرحله پنجم: مخلوط کردن سبزیجات

گل‌کلم، خیار، کرفس، سیر و فلفل سبز خردشده را داخل ظرف بزرگی بریزید. بادمجان‌های خنک‌شده را همراه با سرکه باقی‌مانده از پخت آن‌ها اضافه کنید.

سس بندری خنک‌شده را روی سبزیجات بریزید و مواد را به‌آرامی مخلوط کنید تا تمام قطعات به سس آغشته شوند. دقت کنید که هنگام هم زدن، بادمجان‌ها له نشوند.

مرحله ششم: اضافه کردن سبزی معطر

مرزه و ترخون خشک را به مخلوط ترشی اضافه کنید و به‌آرامی هم بزنید تا عطر آن‌ها در تمام مواد پخش شود. در این مرحله می‌توانید طعم سس را بچشید و در صورت نیاز، مقدار نمک یا فلفل آن را متناسب با ذائقه خود تنظیم کنید.

مرحله هفتم: ریختن ترشی در شیشه

ترشی را داخل شیشه‌های تمیز و کاملاً خشک بریزید و سرکه سفید یا قرمز با اسیدیته ۵ درصد اضافه کنید؛ به‌اندازه‌ای که تمام سبزیجات کاملاً زیر مایع قرار بگیرند. کمی فضای خالی بالای شیشه باقی بگذارید و در آن را محکم ببندید.

شیشه‌ها را بلافاصله داخل یخچال قرار دهید و حدود ۲ تا ۳ روز به ترشی فرصت دهید تا طعم مواد با یکدیگر ترکیب شود. در این مدت ترشی را در یخچال نگه دارید.

ترشی مخلوط ریز بندری

نکات مهم برای تهیه ترشی مخلوط بندری خانگی خوشمزه و ترد

از گل‌کلم تازه، سفت و بدون لکه‌های قهوه‌ای استفاده کنید تا ترشی بافت تردتری داشته باشد.

بادمجان‌های قلمی، تازه و کم‌تخم برای تهیه ترشی بندری مناسب‌ترند و احتمال تلخ بودن آن‌ها کمتر است.

اگر خیارها دانه‌های درشت و بافت آبکی دارند، قسمت میانی آن‌ها را جدا کنید تا آب اضافی وارد ترشی نشود.

برای ترشی تندتر، مقدار فلفل سبز و فلفل قرمز را متناسب با ذائقه خود افزایش دهید.

میزان ترشی تمرهندی در محصولات مختلف متفاوت است؛ مقدار آن را طوری تنظیم کنید که طعم سایر مواد را تحت تأثیر قرار ندهد.

از رب گوجه‌فرنگی خوش‌رنگ و باکیفیت استفاده کنید؛ رب تیره یا دارای طعم سوختگی، مزه ترشی را نامطلوب می‌کند.

مصرف بیش‌ازحد گلپر و ادویه‌های کهنه میان ادویه ترشی مخلوط بندری ممکن است باعث تلخ شدن آن شود.

بهتر است از نمک مخصوص ترشی و بدون افزودنی استفاده کنید تا مایع ترشی کدر نشود.

برای تهیه و نگهداری ترشی از ظروف شیشه‌ای و قابلمه استیل ضدزنگ استفاده کنید؛ ظروف مسی، آهنی و آلومینیومی بدون پوشش برای مواد اسیدی مناسب نیستند.

برای جلوگیری از کپک زدن ترشی، از شیشه تمیز و درِ سالم استفاده کنید و همیشه با قاشق تمیز از آن بردارید.

در صورت مشاهده کپک، ترشی را به‌طور کامل دور بریزید؛ برداشتن قسمت کپک‌زده کافی نیست.

حرارت بیش‌ازحد و استفاده از سبزیجات نرم یا کهنه باعث از بین رفتن تردی ترشی می‌شود.

مقدار تمرهندی را متناسب با ذائقه خود تنظیم کنید تا طعم ترشی بیش‌ازحد ترش نشود؛ برای کاهش ترشی نیز سرکه را با آب رقیق نکنید.

ترشی را پس از دو تا سه روز بچشید؛ سبزیجات درشت‌تر ممکن است برای طعم گرفتن به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

ترشی مخلوط بندری را در یخچال نگهداری کنید.

نکات تکمیلی در مورد ترشی بندری

زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا ۴۰دقیقه

توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای ۶ نفر مناسب میباشد.

منبع: نمناک



