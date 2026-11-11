طرز تهیه آش عدس برای روزهای سرد

این آش در روزهای سرد سال، به‌خصوص برای زمانی که بدن به یک غذای گرم و انرژی‌بخش نیاز دارد، انتخابی عالی است و حتی در سفره‌های افطار ماه رمضان هم جایگاه ویژه‌ای دارد.

به گزارش تابناک؛ آش عدس یکی از آن غذاهای سنتی و خوشمزه‌ای است که هم ساده آماده می‌شود و هم به‌خاطر داشتن عدس، سبزی‌های تازه، برنج و ادویه‌های معطر، یک وعده کامل و مقوی به حساب می‌آید. این آش در روزهای سرد سال، به‌خصوص برای زمانی که بدن به یک غذای گرم و انرژی‌بخش نیاز دارد، انتخابی عالی است و حتی در سفره‌های افطار ماه رمضان هم جایگاه ویژه‌ای دارد.

ترکیب عدس با گشنیز، جعفری، پیاز و سیر، علاوه بر طعم دلنشین، مواد مغذی مختلفی مثل پروتئین گیاهی، فیبر، آهن و ویتامین‌ها را به بدن می‌رساند. راز خوشمزگی آش عدس، در لعاب‌دار شدن آن، استفاده از پیاز داغ فراوان و جا افتادن آرام مواد در کنار هم است.

این آش را می‌توان با کشک، ماست، دوغ ترش یا حتی کمی نعناع داغ سرو کرد و بسته به ذائقه، با روش‌های مختلفی مثل آش عدس با آرد، آش عدس بدون برنج، آش عدس و بلغور یا حتی آش عدس با گوشت درست کرد.

مواد لازم برای تهیه آش عدس (برای ۴ تا ۶ نفر)

عدس: ۱ پیمانه

برنج نیم‌دانه: ۱ پیمانه

گشنیز تازه خردشده: ۶۰ گرم

جعفری تازه خردشده: ۶۰ گرم

پیاز متوسط: ۲ عدد

سیر: ۳ تا ۴ حبه

آب: حدود ۲ لیتر

زردچوبه: ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه: به مقدار لازم

نمک: به مقدار لازم

روغن: به مقدار لازم

برای تزیین:

نعناع داغ

کشک

ماست یا دوغ ترش

پیاز داغ اضافه

کمی فلفل یا پودر نعناع

طرز تهیه مرحله‌به‌مرحله

مرحله اول؛ آماده کردن عدس و برنج

ابتدا عدس را پاک کنید و بشویید. بهتر است عدس و برنج را جداگانه حدود یک ساعت در آب خیس کنید تا هم سریع‌تر بپزند و هم آش بافت بهتری پیدا کند.

در این فاصله پیازها را خلالی یا نگینی خرد کنید و همراه کمی روغن داخل قابلمه تفت دهید تا سبک و طلایی شوند. سپس زردچوبه و فلفل سیاه را اضافه کنید و کمی تفت دهید تا عطر ادویه‌ها آزاد شود.

سیر خردشده را نیز اضافه کنید و چند ثانیه تفت دهید؛ مراقب باشید سیر نسوزد چون باعث تلخ شدن آش می‌شود.

مرحله دوم؛ پختن عدس و برنج

نیمی از پیاز داغ و سیر را برای داخل آش نگه دارید و باقی را در قابلمه اصلی بریزید. حدود ۲ لیتر آب اضافه کنید و اجازه دهید به جوش بیاید.

عدس خیس‌خورده را اضافه کنید و اجازه دهید روی حرارت متوسط نیم‌پز شود. سپس برنج را اضافه کنید و حرارت را کم کنید تا برنج باز شود و به آش لعاب بدهد.

در این مرحله باید هر چند دقیقه آش را هم بزنید تا برنج ته نگیرد.

مرحله سوم؛ اضافه کردن سبزی

وقتی عدس و برنج کاملاً پخته شدند و آش کمی غلیظ شد، سبزی‌های خردشده یعنی گشنیز و جعفری را اضافه کنید.

نمک را در این مرحله اضافه کنید و اجازه دهید آش با حرارت ملایم حدود ۳۰ دقیقه دیگر جا بیفتد.

هرچه آش آرام‌تر بجوشد، لعاب بیشتری پیدا می‌کند و خوشمزه‌تر می‌شود.

مرحله آخر؛ سرو غذا

وقتی آش به غلظت مناسب رسید، آن را در ظرف سرو بریزید و با نعناع داغ، پیاز داغ، کشک یا ماست تزیین کنید.

آش عدس خوشمزه شما آماده است؛ یک غذای گرم، ساده و خاطره‌انگیز که برای روزهای سرد سال فوق‌العاده است.

طرز تهیه آش عدس بدون برنج

اگر دوست ندارید در آش از برنج استفاده کنید، می‌توانید آن را حذف کنید. برای این مدل، عدس را جداگانه بپزید و بعد از نرم شدن، همراه پیاز داغ، سیر، ادویه و سبزی آش ترکیب کنید.

برای اینکه آش بدون برنج هم لعاب خوبی داشته باشد، می‌توانید کمی آرد گندم حل‌شده در آب سرد یا مقداری جو پرک به آن اضافه کنید.

طرز تهیه همین غذا با بلغور گندم

آش عدس و بلغور یکی از مدل‌های سنتی و مقوی این غذاست که در بعضی مناطق به‌عنوان یک آش محلی شناخته می‌شود.

برای تهیه آن:

برنج را حذف کنید.

به جای آن حدود یک پیمانه بلغور گندم اضافه کنید.

عدس و بلغور را همراه پیاز داغ و ادویه بپزید.

در پایان اسفناج یا سبزی آش را اضافه کنید.

اضافه کردن کمی سیب‌زمینی کوچک رنده‌شده هم باعث می‌شود آش لعاب بیشتری پیدا کند.

فوت‌وفن‌های خوشمزه شدن آش عدس

پیاز داغ زیاد یکی از رازهای اصلی خوشمزگی آش عدس است. هرچه پیاز بهتر طلایی شود، طعم آش بهتر خواهد شد.

اگر دوست دارید آش طعم قوی‌تری داشته باشد، می‌توانید از کمی آب قلم استفاده کنید.

اضافه کردن چند قطره آبلیمو هنگام سرو، طعم آش را جذاب‌تر می‌کند.

اگر آش بیش از حد رقیق شد، کمی زمان بدهید تا آب اضافی آن کشیده شود.

برای لعاب بیشتر می‌توانید یک قاشق غذاخوری آرد را در آب سرد حل کنید و در اواخر پخت به آش اضافه کنید.

نمک را بهتر است نزدیک پایان پخت اضافه کنید تا عدس دیرپز نشود.

اگر طعم گشنیز را دوست ندارید، می‌توانید از ترکیب جعفری، اسفناج و کمی تره استفاده کنید.

اضافه کردن کمی جو پرک در کنار عدس، آش را مقوی‌تر و غلیظ‌تر می‌کند.

آش عدس را با چه چیزی سرو کنیم؟

این غذا معمولاً با کشک، نعناع داغ، پیاز داغ، ماست یا دوغ ترش سرو می‌شود. بعضی‌ها هم برای طعم متفاوت، کمی فلفل قرمز یا آبغوره به آن اضافه می‌کنند.

این آش ساده و قدیمی، با وجود مواد اولیه در دسترس، یکی از غذاهایی است که همچنان جای خودش را در سفره‌های ایرانی حفظ کرده؛ غذایی که عطر پیاز داغ و سبزی تازه‌اش خیلی‌ها را به یاد خانه و روزهای سرد گذشته می‌اندازد.

منبع: برترین‌ها



