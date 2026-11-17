با ادامه فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور و تداوم آلودگی هوا در برخی مناطق، وضعیت فعالیت مدارس در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در چند استان تغییر کرده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، در حالی که غیرحضوری شدن مدارس پنج شهرستان خوزستان و سه شهرستان مازندران اعلام شده، برخی مناطق شمالی و شمال‌غربی کشور نیز به دلیل شرایط جوی در زمره مناطق مستعد صدور تصمیم جدید قرار دارند.

آخرین گزارش‌ها از وضعیت فعالیت مدارس در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان نشان می‌دهد که تصمیم‌ها فعلاً بیشتر به شکل منطقه‌ای و شهرستانی اتخاذ شده و هنوز نمی‌توان از تعطیلی سراسری مدارس در استان‌های درگیر بارندگی یا آلودگی هوا سخن گفت.

مدارس پنج شهرستان خوزستان غیرحضوری شد

بر اساس تصمیم کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی در شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

افزایش غلظت آلاینده‌ها، سوزاندن مزارع کشاورزی و پیش‌بینی پایداری شرایط جوی از دلایل اتخاذ این تصمیم اعلام شده است.

مدارس چالوس، نوشهر و رامسر غیرحضوری شد

در استان مازندران نیز بارندگی شدید و شرایط نامساعد جوی موجب غیرحضوری شدن فعالیت مدارس در سه شهرستان چالوس، نوشهر و رامسر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مسئولان این شهرستان‌ها با توجه به شرایط جوی و ضرورت حفظ ایمنی دانش‌آموزان، تصمیم به برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها گرفته‌اند.

تهران سه‌شنبه تعطیل نیست

در تهران، با وجود نگرانی‌ها درباره آلودگی هوا، مدارس در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان دایر هستند و کلاس‌ها به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

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با این حال، محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های صبحگاهی در فضای باز اعلام شده است. همچنین محدودیت‌های ترافیکی و زیست‌محیطی برای پایتخت در نظر گرفته شده است.

کدام مناطق مستعد تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس هستند؟

در کنار مناطق دارای تعطیلی قطعی، شرایط جوی برخی استان‌ها نیز احتمال تصمیم‌گیری جدید درباره فعالیت مدارس را مطرح کرده است. البته این موارد به معنای تعطیلی قطعی نیست و تصمیم نهایی باید از سوی استانداری‌ها، ستادهای مدیریت بحران یا مراجع مسئول اعلام شود.

گیلان: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی کشور، مناطق مختلف استان به‌ویژه نقاطی که با بارندگی شدید و احتمال آب‌گرفتگی معابر روبه‌رو هستند، می‌توانند در صورت تشدید شرایط جوی در فهرست مناطق نیازمند تصمیم‌گیری قرار گیرند.

مازندران: علاوه بر چالوس، نوشهر و رامسر که غیرحضوری شدن مدارس آنها اعلام شده، سایر مناطق استان نیز در صورت تداوم بارندگی شدید، بالا آمدن آب رودخانه‌ها یا اختلال در تردد، ممکن است مشمول تصمیم‌های محلی شوند.

اردبیل: نوار شرقی استان و مناطق مرتفع، به دلیل احتمال بارندگی، کاهش دما و بارش برف در ارتفاعات، از مناطق قابل توجه در تصمیم‌گیری‌های احتمالی هستند.

آذربایجان شرقی: به‌ویژه مناطق شمالی و شرقی استان، از جمله نواحی مرتفع، به دلیل احتمال بارندگی، رعدوبرق و بارش برف در مناطق سردسیر، ممکن است با تصمیم‌های محدود و محلی درباره فعالیت مدارس روبه‌رو شوند.

زنجان و قزوین: در مناطق مرتفع و مسیرهایی که احتمال بارش برف، مه‌گرفتگی و اختلال در تردد وجود دارد، امکان بررسی وضعیت مدارس از سوی مسئولان محلی وجود دارد؛ با این حال، تعطیلی رسمی این مناطق تأیید نشده است.

تهران و اصفهان: در این دو استان، موضوع اصلی نگرانی از آلودگی هواست. با وجود این، تا زمان تنظیم این گزارش تصمیم قطعی تازه‌ای برای غیرحضوری شدن مدارس تهران یا اصفهان اعلام نشده است.

وضعیت اصفهان و کرمانشاه

در استان اصفهان، با وجود نگرانی‌ها درباره کیفیت هوا، تا زمان تنظیم این گزارش تصمیمی مبنی بر غیرحضوری شدن مدارس اعلام نشده است. در کرمانشاه نیز اطلاعیه قطعی درباره تعطیلی مدارس برای سه‌شنبه منتشر نشده و فعالیت مدارس طبق برنامه عادی در نظر گرفته می‌شود؛ مگر آنکه تصمیم تازه‌ای از سوی مسئولان اعلام شود.

آخرین جمع‌بندی وضعیت مدارس سه‌شنبه ۲۶ آبان

غیرحضوری قطعی: اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر در خوزستان؛ چالوس، نوشهر و رامسر در مازندران.

حضوری با محدودیت فعالیت در فضای باز: تهران.

تعطیلی اعلام‌نشده: اصفهان و کرمانشاه.

مناطق مستعد بررسی و تصمیم جدید: بخش‌هایی از گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین؛ به‌ویژه مناطق درگیر بارندگی شدید، برف، مه‌گرفتگی یا اختلال در تردد.

آیا احتمال اعلام تعطیلی‌های جدید وجود دارد؟

با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از شمال و شمال‌غرب کشور و همچنین تداوم نگرانی‌ها درباره آلودگی هوا در برخی کلان‌شهرها، احتمال صدور اطلاعیه‌های جدید در سطح شهرستان‌ها وجود دارد.

با این حال، باید میان هشدار هواشناسی و تصمیم تعطیلی مدارس تفاوت قائل شد. صدور هشدار بارندگی یا آلودگی هوا به‌تنهایی به معنای تعطیلی مدارس نیست و تصمیم نهایی پس از بررسی شرایط محلی از سوی مراجع مسئول اعلام می‌شود.

خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای اطلاع از آخرین وضعیت باید اطلاعیه‌های رسمی استانداری‌ها و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها را دنبال کنند؛ چراکه ممکن است تصمیم‌ها در یک استان فقط شامل چند شهرستان یا حتی برخی مناطق و مقاطع تحصیلی باشد.

