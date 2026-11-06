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تابناک
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مدارس برخی مناطق خوزستان در روز شنبه غیرحضوری شد

با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان و در پی هشدار سطح قرمز هواشناسی، فعالیت مدارس برخی شهرستان‌ها و بخش‌های خوزستان در روز شنبه غیرحضوری شد.

کد خبر: 4200168تاریخ انتشار: 192 بازدید۰

تعطیلی مدارس
به گزارش تابناک، ستاد مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد: در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در روز جمعه ۱۵ آبان، با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت همه مدارس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در برخی شهرستان‌ها و بخش‌های نامبرده در این هشدار به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

این موارد شامل شهرستان‌های ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغ‌ملک، لالی، مسجدسلیمان، گتوند، بخش‌های شهیون و سردشت دزفول و بخش الوار گرمسیری اندیمشک است.


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برچسب ها

تعطیلیهواشناسیمدارسخوزستانمدیریت بحرانآموزش غیر حضوری

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