مدارس برخی مناطق خوزستان در روز شنبه غیرحضوری شد



به گزارش تابناک، ستاد مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد: در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در روز جمعه ۱۵ آبان، با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت همه مدارس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در برخی شهرستان‌ها و بخش‌های نامبرده در این هشدار به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد خواهد بود.



این موارد شامل شهرستان‌های ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغ‌ملک، لالی، مسجدسلیمان، گتوند، بخش‌های شهیون و سردشت دزفول و بخش الوار گرمسیری اندیمشک است.

