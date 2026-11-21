وزارت امور خارجه پاکستان از استمرار تلاش‌های این کشور برای میانجی‌گری میان ایالات متحده و ایران خبر داد و بر تداوم این مسیر دیپلماتیک تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که با وجود برخی موانع در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، تلاش‌های میانجی‌گرانه میان واشنگتن و تهران همچنان جریان دارد و از دو طرف خواست اختلاف‌نظرهای خود را بر اساس تفاهم حل‌وفصل کنند.

سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری خود گفت این یادداشت تفاهم نقشه راهی برای حل‌وفصل مناقشه ارائه می‌دهد و امضای آن با نشست‌هایی در «بورگن‌شتوک» سوئیس همراه بوده، اما اجرای آن همچنان با موانعی روبه‌روست.

وی افزود وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر اخیر خود به اسلام‌آباد، تلاش‌های میانجی‌گرانه را با «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان و ارتشبد «عاصم منیر» بررسی کرده و بر استمرار نقش‌آفرینی پاکستان در این مسیر تأکید شده است.در تحولی منطقه‌ای دیگر، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد این کشور اواخر ماه نوامبر نشستی با عربستان سعودی و ترکیه برای بررسی اجرای توافق دفاعی مشترک و تقویت هماهنگی‌های نهادی میزبانی خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که این توافق دفاعی بوده و علیه هیچ کشور دیگری نیست.این وزارتخانه همچنین درباره دریافت استوارنامه نماینده رژیم صهیونیستی در کنفرانس خلع سلاح توسط نماینده پاکستان تصریح کرد این اقدام صرفاً در جایگاه ریاست کنفرانس و به عنوان یک رویه تشریفاتی سازمان ملل انجام شده و به معنای برقراری رابطه دوجانبه نیست؛ اسلام‌آباد بر موضع ثابت خود در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید دارد.

منبع: فارس



