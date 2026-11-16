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کد خبر: 4202170

عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شرکت و سخنرانی در سی‌امین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ، تهران را به مقصد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان ترک کرد.

عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
عکس: سفر سید عباس عراقچی به پاکستان
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پاکستانعباس عراقچیعکس خبری

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