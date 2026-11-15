عراقچی راهی پاکستان شد

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه عازم پاکستان شد تا در سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد شرکت کند.



به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه عازم پاکستان شد تا در سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد شرکت کند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از این، از سفر عراقچی به پاکستان و عمان در روزهای آینده خبر داده و گفته بود وزیر امور خارجه روز دوشنبه در نشست وزرای امور خارجه اکو شرکت خواهد کرد.

در این نشست، همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرده بود عراقچی روز سه‌شنبه به‌منظور دیدار و رایزنی با همتای عمانی خود عازم مسقط خواهد شد.

منبع: وزارت امور خارجه

