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پیام پزشکیان برای واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران

رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت جان‌باختگان تعدادی از کارکنان پتروپالایش دهلران در حادثه واژگونی اتوبوس، مسئولان ذیربط را به رسیدگی فوری به مصدومان، دلجویی از خانواده‌های داغدار و بررسی و اعلام شفاف ابعاد این حادثه مامور کرد.

کد خبر: 4202085تاریخ انتشار: 270 بازدید
مسعود پزشکیان
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در پیام تسلیت جان باختن تعدادی از کارکنان زحمتکش پتروپالایش دهلران در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس، به خانواده‌های جان‌باختگان، همکارانشان و مردم شریف استان ایلام، به‌ویژه شهرستان‌های دهلران و آبدانان تاکید کرد: ضروری است مسئولان دستگاه‌های ذیربط، ضمن رسیدگی فوری و تأمین همه امکانات درمانی مورد نیاز برای مداوای مصدومان، با حضور و پیگیری مستمر، از خانواده‌های داغدار دلجویی به عمل آورند.همچنین لازم است علل و ابعاد این حادثه با دقت و فوریت بررسی و نتایج آن به‌صورت شفاف اعلام شود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان زحمتکش پتروپالایش دهلران در مسیر بازگشت از محل کار که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن تعدادی از این عزیزان شد، موجب تأسف و تاثر عمیق اینجانب گردید.

این رخداد دردناک را به خانواده‌های جان‌باختگان، همکارانشان و مردم شریف استان ایلام، به‌ویژه شهرستان‌های دهلران و آبدانان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای همه آنان رحمت و رضوان الهی، برای مصدومان شفای عاجل و برای عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

ضروری است مسئولان دستگاه‌های ذیربط، ضمن رسیدگی فوری و تأمین همه امکانات درمانی مورد نیاز برای مداوای مصدومان، با حضور و پیگیری مستمر، از خانواده‌های داغدار دلجویی به عمل آورند.

همچنین لازم است علل و ابعاد این حادثه با دقت و فوریت بررسی و نتایج آن به‌صورت شفاف اعلام شود. حفظ جان و سلامت نیروی کار، مسئولیتی جدی و غیرقابل اغماض است. باید با شناسایی و رفع زمینه‌های بروز حادثه، از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

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رئیس جمهورمسعود پزشکیانپیام تسلیتواژگونی اتوبورس

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