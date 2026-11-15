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آخرین خبرداغ آبدانان را ابزار انتقام نکنیم؛ اشتباهات و نارسایی‌ها را شناسایی کنیم
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در حاشیه مراسم ترحیم جان‌باختگان سانحه تصادف در دهلران مطرح شد؛

نتایج بررسی علت سانحه اتوبوس پروژه NGL دهلران شفاف اعلام می‌شود

گروه استان‌ها - استاندار ایلام با تأکید بر رسیدگی قانونی و کارشناسی گفت: دستگاه‌های متولی مأمور شده‌اند با دقت، حساسیت و جامعیت تمام، عوامل زمینه‌ساز و علت اصلی این تصادف ناگوار را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند و نتایج این بررسی‌ها در اولین فرصت به‌صورت شفاف و رسمی به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4202052تاریخ انتشار: 15 بازدید

استاندار ایلام آبدانان

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام، امروز یکشنبه به همراه نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در حاشیه حضور در مراسم ترحیم و یادبود جان‌باختگان سانحه تلخ اتوبوس محور دشت‌عباس ـ مورموری و دیدار با خانواده‌های داغدار در شهرستان آبدانان، ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق با بازماندگان اظهار کرد: سانحه رانندگی دلخراشی که حوالی ساعت ۱۹ روز گذشته در محور دشت‌عباس به مورموری رخ داد، به جان‌باختن ۱۲ نفر از هم‌استانی‌های شریف‌مان منجر شد و ۱۸ نفر نیز در این حادثه مجروح و مصدوم شدند که ضایعه‌ای بسیار سنگین، دردناک و اندوه‌بار برای تمام مردم استان ایلام است.

وی با اشاره به اقدامات ضربتی از اولین دقایق وقوع سانحه تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، دستورات فوری به دستگاه‌های امدادی از جمله جمعیت هلال‌احمر، اورژانس ۱۱۵، پلیس‌راه، فرمانداران شهرستان‌های دهلران و آبدانان و ستاد مدیریت بحران استان ابلاغ شد تا در کمترین زمان ممکن، امکانات، تجهیزات رهاسازی و ناوگان آمبولانس به صحنه اعزام شوند و فرآیند نجات و امدادرسانی آغاز شود.

استاندار ایلام با قدردانی از هماهنگی‌های بین‌استانی خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام‌شده با استاندار محترم خوزستان، بخشی از مجروحان به بیمارستان‌های استان همجوار همچون دزفول و اندیمشک انتقال یافتند؛ هم‌زمان تمامی بیمارستان‌های آبدانان، دهلران و سایر مراکز درمانی سطح استان با حضور اکیپ‌های کامل پزشکی و درمانی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و فرآیند مداوای تخصصی مجروحان بدون وقفه آغاز شد.

وی افزود: در همان دقایق نخست، رئیس‌جمهور ، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، معاون سیاسی وزیر کشور و جمعی از اعضای هیئت دولت در تماس‌های تلفنی متعدد، ضمن اعلام همدردی با خانواده‌های داغدار، دستورات لازم را برای رسیدگی ویژه، بسیج حداکثری امکانات درمانی و امدادی و بررسی ابعاد مختلف حادثه صادر کردند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با تأکید بر رسیدگی قانونی و کارشناسی گفت: دستگاه‌های متولی مأمور شده‌اند با دقت، حساسیت و جامعیت تمام، عوامل زمینه‌ساز و علت اصلی این تصادف ناگوار را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند و نتایج این بررسی‌ها در اولین فرصت به‌صورت شفاف و رسمی به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

کرمی به تصمیم مشترک مدیریت ارشد استان و نماینده مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق این مصیبت، با همراهی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان، یک روز عزای عمومی در سطح استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شد. امروز نیز از ابتدای صبح به‌همراه حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار، فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان، در مراسم ترحیم و یادبود این عزیزان و در منازل داغدیدگان حضور یافتیم تا اعلام کنیم تمام استان در این اندوه بزرگ سهیم و عزادار است.

وی خاطرنشان کرد: خود را شریک غم تک‌تک این خانواده‌های شریف می‌دانیم؛ از خداوند متعال برای جان‌باختگان این ضایعه دردناک رحمت واسعه و حشر با اولیای الهی، برای بازماندگان صبری جزیل و برای تمامی مجروحان و مصدومان این سانحه شفای عاجل و عافیت کامل مسئلت می‌کنیم.

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برچسب ها

امام جمعه ایلاماستاندار ایلامواژگونی اتوبوس در دهلران

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