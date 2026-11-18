گروه استان‌ها - استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت نقش کتاب در ارتقای فرهنگ و دانش، گفت: کتاب و کتاب‌خوانی دو رکن اصلی ارتقای سواد، به‌ویژه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در هر جامعه‌ای هستند. جامعه‌ای که در آن کتاب‌خوانی رواج داشته باشد، در برابر شایعات و اطلاعات نادرست، جامعه‌ای پایدار و مقاوم خواهد بود.

کتاب و کتاب‌خوانی دو رکن اصلی ارتقای سواد، به‌ویژه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در هر جامعه‌ای هستند

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که با حضور کتابداران، پیشکسوتان و اهالی فرهنگ و هنر در محل سالن اجتماعات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد، ضمن تسلیت رحلت مرجع تقلید شیعیان جهان، حضرت آیت‌الله وحید خراسانی و همچنین حادثه تلخ تصادف در محور دشت عباس به مورموری، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، از حضور فعالان حوزه فرهنگ و کتاب تقدیر کرد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش کتاب در ارتقای فرهنگ و دانش، اظهار کرد: کتاب و کتاب‌خوانی دو رکن اصلی ارتقای سواد، به‌ویژه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در هر جامعه‌ای هستند. جامعه‌ای که در آن کتاب‌خوانی رواج داشته باشد، در برابر شایعات و اطلاعات نادرست، جامعه‌ای پایدار و مقاوم خواهد بود.

اسناندار ایلام با اشاره به چالش‌های عصر اطلاعات، افزود: در دنیای امروز که اطلاعات با سرعت بسیار بالا و در قالب‌های مختلف منتشر می‌شود، کتابخانه‌ها در واقع سنگر مقابله با جنگ نرم هستند. کتابداران عزیز در این عرصه، در حقیقت در حال انجام نوعی مجاهدت برای حفظ و ارتقای اندیشه جامعه هستند.

وی با اشاره به تغییر شکل رسانه‌ها و دسترسی به کتاب در قالب‌های دیجیتال، خاطرنشان کرد: اگرچه شکل مطالعه ممکن است از کتاب‌های فیزیکی به فایل‌های دیجیتال در موبایل و لپ‌تاپ تغییر کرده باشد، اما جذابیت و لذت مطالعه همواره پابرجاست. ضرورت اصلی این است که نسل جوان، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، از مطالعه فاصله نگیرند؛ چرا که دانش، زیربنای ثروت‌آفرینی و رشد جامعه است.

کرمی تأکید کرد: «گاهی‌بخشی از طریق کتاب، فرآیندی است که تمامی اقشار جامعه را درگیر می‌کند و جامعه‌ای که به دانش مجهز باشد، می‌تواند در مسیر پیشرفت و شکوفایی قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش کتاب در «جهاد تبیین» گفت: کتاب می‌تواند بهترین بستر برای جهاد تبیین باشد؛ چرا که باعث افزایش دانایی و شکوفایی اندیشه‌ها می‌شود. ما باید با مجهز شدن به علم و دانش روز، در برابر ساختارهای برنامه‌ریزی شده دشمن بایستیم.

استاندار ایلام همچنین با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی افزود: ما متعهد هستیم که در جهت ترغیب و ترویج کتاب‌خوانی، از تمام ظرفیت‌ها برای فراهم کردن امکانات زیرساختی و نرم‌افزاری استفاده کنیم. بهترین پیشنهادها برای بهبود این وضعیت، از سوی خود کتابداران و جامعه هدف در کتابخانه‌ها ارائه خواهد شد.

وی سخنان خود با اشاره به جایگاه راهبردی ایران، تصریح کرد: ایران چهارراه تاریخ و جغرافیا است؛ این کشور دارای تنوع اقلیمی، قومیتی و تاریخی بی‌نظیری است که در کنار هم، تمدنی حماسی را ساخته‌اند. ما نیز باید در مسیر حرکت و توسعه، از این ظرفیت‌ها برای شکوفایی استان و کشور استفاده کنیم.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم، از کتابداران برتر استان ایلام تقدیر و از آن‌ها تجلیل به عمل آمد.