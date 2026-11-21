گروه استان‌ها - مسئول بسیج جامعه عشایری ایلام گفت: نخستین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان ایل با حضور ۵۸ ورزشکار از ایلات و طوایف عشایری ۲۷ استان کشور به میزبانی استان ایلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سرهنگ «علیرضا پوراکبری» مسئول بسیج جامعه عشایری ایلام اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از ایلات و طوایف عشایری ۲۷ استان کشور به میزبانی استان ایلام برگزار می‌شود.

وی افزود: در نخستین دوره مسابقه‌های قوی‌ترین مردان ایل، ۵۸ ورزشکار از استان‌های دارای جامعه عشایری حضور دارند و توانمندی‌های جسمانی و قدرتی خود را به نمایش می‌گذارند.

مسئول بسیج جامعه عشایری ایلام یادآور شد: این رویداد فرهنگی و ورزشی با همکاری سازمان بسیج جامعه عشایری سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار می‌شود و ورزشکاران از میان ایلات و طوایف عشایری کشور در آن حضور دارند.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در هشت بخش تخصصی با یکدیگر رقابت می‌کنند و طراحی بخش‌های مسابقه، نظارت فنی و داوری آن بر عهده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام است.

سرهنگ پوراکبری بیان کرد: این رقابت‌ها با ساختاری تخصصی و مشابه مسابقه‌های قوی‌ترین مردان ایران برگزار می‌شود و گروه مستندساز ورزشی رویداد را در قالب چهار برنامه ۳۰ دقیقه‌ای تصویربرداری می‌کند تا از شبکه ورزش یا شبکه سه سیما پخش شود.

وی یادآور شد: در حاشیه این رقابت‌ها، نمایشگاهی از توانمندی‌های جامعه عشایری استان با ارائه صنایع‌دستی، غذاهای محلی و رهاورد برپا خواهد شد تا بخشی از فرهنگ، تولیدها و هنرهای بومی عشایر نیز به بازدیدکنندگان معرفی شود.

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