توسعه حمایت از بیماران خاص در استان ایلام/ مستمری بیماران کلیوی ۵۰ درصد افزایش یافت + فیلم

گروه استان‌ها - بخش دیالیز بیمارستان رازی ایلام با ۱۲ تخت فعال در حالی میزبان بیماران کلیوی استان است که مسئولان در بازدید از این بخش بر توسعه خدمات درمانی افزایش مشارکت خیرین و کاهش پرداخت از جیب بیماران خاص و صعب‌العلاج تأكيد کردند؛ این درحالی است که در این استان حدود ۲۸ هزار بیمار خاص، صعب‌العلاج و نادر تحت درمان هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» در حاشیه بازدید از بخش دیالیز بیمارستان رازی شهر ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام، اظهار کرد: امروز در کنار بیماران کلیوی در بخش دیالیز بیمارستان رازی حضور یافتیم؛ این عزیزان هم‌شهریان ما هستند و در کنار آن‌ها قرار گرفتن، ابراز همدردی کردن و تلاش برای رفع نیازهایشان از وظایف ماست. اگر کمبودی وجود داشته باشد، از طریق انجمن حمایت از بیماران کلیوی، دانشگاه علوم پزشکی یا سایر مراجع پیگیری می‌کنیم و این کار شدنی است.

وی افزود: تقریباً هر سال این بازدید تکرار می‌شود و هر بار کارهای خوبی انجام شده است. پیش‌تر مشکل دستگاه دیالیز داشتیم که الحمدلله با اضافه شدن بخش دیالیز بیمارستان رازی، عمده‌ترین مشکل بیماران ما حل شده است. در برخی شهرستان‌ها نیز دستگاه دیالیز وجود دارد و نیازهای مطرح‌شده موارد جزئی است که با حضور مسئولان محترم، ان‌شاءالله قابل برطرف شدن است.

۲۸ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان ایلام

دکتر «نورالدین رحیمی»مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: در استان ایلام حدود ۲۸ هزار بیمار خاص، صعب‌العلاج و نادر داریم. بیماران از طریق مراکز درمانی معرفی می‌شوند و با ارائه مستندات، برای برخی از آنان بسته‌های خدمتی تعریف شده است؛ در صورت بستری در بیمارستان، هزینه درمان و بستری آنان رایگان است و در بخش‌های دیگر نیز در ویزیت و خدمات، تخفیف دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: مواردی خارج از تعهدات بیمه وجود دارد که به‌صورت محدود و برای برخی داروهای تأییدشده از سوی وزارت بهداشت، تا سقف مبالغ مشخصی در سال پرداخت می‌شود. در مجموع با تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، بخشی از مشکلات این بیماران با همکاری مراکز ارائه‌دهنده خدمت حل شده و تلاش می‌کنیم بسته‌های خدمتی بهتری ارائه و پرداخت از جیب بیماران را کاهش دهیم.

۱۲ تخت فعال دیالیز در بیمارستان رازی/ فعالیت شبانه‌روزی مراکز دیالیز در بیشتر شهرستان‌ها

دکتر «عباس قیصوری»رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: خدماتی که به‌صورت رایگان ارائه می‌شود از سوی دولت، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و بخشی نیز از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام می‌گیرد، اما برای ارتقای کیفیت خدمات نیاز به مشارکت خیرین داریم؛ هرچه خیرین بیشتر مشارکت کنند، خدمات بهتری به این بیماران ارائه می‌شود، چرا که درمان برای بیمار دشوار است و به آسایش و آرامش نیاز دارد.

وی با اشاره به آمار این مرکز گفت: پس از راه‌اندازی بیمارستان رازی، بخش دیالیز آن با حمایت همکاران و پرسنل بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی به تدریج راه‌اندازی شد و هم‌اکنون ۱۲ تخت فعال دارد که ان‌شاءالله در آینده توسعه پیدا می‌کند. در سایر شهرستان‌ها نیز به جز سه شهرستان، در تمام شهرستان‌ها مرکز دیالیز داریم و این مراکز به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و به همه بیماران خدمت ارائه می‌دهند.

افزایش ۵۰ درصدی مستمری بیماران کلیوی/ تأمین دو دستگاه دیالیز با مشارکت خیرین

محمدرضا کیوخاوندی، مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی شعبه ایلام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: به سنت هر سال، امروز انجمن حمایت از بیماران کلیوی که از سال ۵۹ در کشور فعال است، هم از طریق شماره‌حساب‌ها و هم از درآمد درمانگاه‌های خیریه، هزینه بیماران دیالیزی و پیوندی استان را تأمین می‌کند. خدمات این بیماران در درمانگاه کاملاً رایگان است و انجمن بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد فاکتورهای درمانی و دارویی مرتبط با بیماری کلیوی آنان را پرداخت می‌کند.

وی افزود: برای بخش اعظمی از بیماران دیالیزی مستمری مختصری در نظر گرفته شده که امسال ۵۰ درصد افزایش یافته و ان‌شاءالله تا پیش از شب عید نیز بسته ارزاقی برای بیماران فراهم می‌شود. در حوزه تجهیزات نیز امسال با رایزنی با انجمن مرکز و یکی از خیرین، دو دستگاه دیالیز تأمین و به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شد. از خدمات دانشگاه نیز سپاسگزارم؛ خوشبختانه دیالیز رازی با قدرت در حال فعالیت است و تلاش می‌کنیم کمبودهای بخش‌های دیالیز مرکز استان و شهرستان‌ها را از طریق خیرین و نهادهای دولتی مرتبط برطرف کنیم.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان ایلام گفت: تمام شهرستان‌های ما مرکز دیالیز دارند، ایلام دو مرکز دیالیز دارد و در مجموع ۲۶۷ بیمار دیالیزی و ۱۶۵ بیمار پیوندی در استان داریم.