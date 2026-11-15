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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام خبر داد:

نمایشگاه «روستا آباد» ایلام از ۲۶ تا ۲۹ آبان برگزار می‌شود

گروه استان‌ها - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از برگزاری نمایشگاه «روستا آباد» استان از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی چغا سبز خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی روستاها، حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه بازار محصولات بومی و تقویت اقتصاد روستایی برگزار می‌شود.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4202130تاریخ انتشار: 18 بازدید

روستا آباد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام اظهار کرد: نمایشگاه «روستا آباد» فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، تولیدی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری استان است و زمینه مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان، فعالان صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و بهره‌برداران بخش کشاورزی فراهم می‌کند.

وی افزود: در این نمایشگاه، علاوه بر عرضه محصولات بومی، صنایع‌دستی و کالاهای اساسی (اقلام تنظیم بازاری) ، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوعی از جمله جشنواره نان و برگزاری شب‌های فرهنگی نیز پیش‌بینی شده است که می‌تواند در معرفی هویت فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری استان نقش مؤثری ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با تأکید بر ضرورت پیوند میان تولید روستایی و بازار مصرف تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان خرد، ایجاد فرصت‌های جدید بازاریابی، توسعه فروش مستقیم و تقویت زنجیره ارزش محصولات روستایی از جمله رویکردهای مهم در برگزاری این رویداد است.

روستا آباد

میرزاد از مردم، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های متنوع روستایی و عشایری استان، از تولیدات و محصولات بومی ایلام حمایت کنند.

این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل نمایشگاه دائمی چغا سبز ایلام برگزار خواهد شد.

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برچسب ها

روستا بازارمعاون اقتصادی استاندار ایلامروستا آباد

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