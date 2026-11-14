مرگ سه نفر در پی حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «مهدی شعبانی» مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار کرد: ساعت ۱۹: ۳۷ دیروز (جمعه ۲۲ آبان‌۱۴۰۵) گزارشی مبنی بر وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهر ایلام، خیابان هفت‌تیر به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش و با هدف رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان، دو دستگاه آمبولانس سبک به محل اعزام شد.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام توضیح داد: شوربختانه در این حادثه سه شهروند بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث ناشی از گازگرفتگی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از سلامت مسیر خروج دود و تهویه مناسب محیط تأکید کرد.