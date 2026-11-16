گروه استان‌ها - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اعلام کرد: تعداد جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در مسیر دشت‌عباس به مورموری به ۱۳ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «مهدی شعبانی» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی ایلام اظهار کرد: ۱۱ آسیب‌دیده این حادثه در بیمارستان کنجویان شهر دزفول استان خوزستان بستری بودند که متأسفانه امروز صبح یکی از آنان جان باخت.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۱۰ نفر از آسیب‌دیدگان در این بیمارستان بستری هستند که ۲ نفر در بخش آی‌سی‌یو و ۸ نفر در بخش بستری شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام بیان کرد: فرد فوت‌شده در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان کنجویان دزفول بستری بوده است.

وی افزود: هماهنگی لازم میان دانشگاه علوم پزشکی استان و دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان این حادثه در بیمارستان کنجویان دزفول برقرار است.

بر اساس این گزارش، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت NGL دهلران که شامگاه شنبه ۲۳ آبان از مسیر دشت‌عباس شهرستان دهلران به سمت آبدانان در حرکت بود، در محور مورموری دچار حادثه و واژگونی شد و ۱۳ نفر از مسافران آن جان باختند و ۱۷ نفر نیز مجروح شدند.

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