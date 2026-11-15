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مصدومیت ۱۴ نفر بر اثر انحراف اتوبوس در محور مشهد به نیشابور + فیلم
گروه استانها - در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس در ساعت ۰۶:۴۵ صبح امروز در کیلومتر ۶۵ محور مشهد به نیشابور ، تیم امدادی به محل حادثه اعزام شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانرضوی، بر اساس گزارش نهایی، این حادثه ۳۰ حادثهدیده و ۱۴ مصدوم داشته است که ۲ نفر از مصدومان توسط عوامل جمعیت هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
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