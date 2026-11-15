||14:27
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرکتاب را از قفسه به میدان خیابان بیاوریم!
84بازدید

مصدومیت ۱۴ نفر بر اثر انحراف اتوبوس در محور مشهد به نیشابور + فیلم

گروه استان‌ها - در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس در ساعت ۰۶:۴۵ صبح امروز در کیلومتر ۶۵ محور مشهد به نیشابور ، تیم امدادی به محل حادثه اعزام شد.

کد خبر: 4202012تاریخ انتشار: 84 بازدید

انحراف اتوبوس

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی، بر اساس گزارش نهایی، این حادثه ۳۰ حادثه‌دیده و ۱۴ مصدوم داشته است که ۲ نفر از مصدومان توسط عوامل جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.




Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

اتوبوسمشهدنیشابورنیشابور به مشهد

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.