گرانی پیاز در بازار مشهد؛ علت چیست؟

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: سال گذشته، به دلیل نبود حمایت‌های لازم، بسیاری از کشاورزان، تجار و فعالان اقتصادی از چرخه تولید خارج شدند و عدم حمایت از کشاورزان زیان‌دیده سبب شد کشاورزان تمایل چندانی به کشت پیاز نداشته باشند.

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: سال گذشته، به دلیل نبود حمایت‌های لازم، بسیاری از کشاورزان، تجار و فعالان اقتصادی از چرخه تولید خارج شدند و عدم حمایت از کشاورزان زیان‌دیده سبب شد کشاورزان تمایل چندانی به کشت پیاز نداشته باشند.





به گزارش تابناک رضوی، محمد قنبری شکوه با بیان اینکه بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور و زنجیره تولید کشاورزی، عدم ثبات در صادرات محصولات است، افزود: بستن ناگهانی مرزها و تغییرات لحظه‌ای در مسیر صادرات، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشاورزان وارد می‌کند. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تولیدات به دلیل نبود الگوی کشت مناسب، از سرانه مصرف داخلی فراتر می‌رود، نیاز مبرمی به ایجاد بستری پایدار برای صادرات به کشورهای همسایه داریم. متاسفانه تصمیمات برخی دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن عواقب بلندمدت، این چالش را تشدید می‌کند.

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد درباره وضعیت ثبات قیمت‌ها، تاکید کرد: ریشه اصلی نوسانات در بازار، تنها به میزان عرضه و تقاضای هر محصول بستگی دارد که این موضوع فراتر از سطح استان بوده و به کل کشور مربوط می‌شود. با توجه به اینکه خراسان رضوی از استان‌های واردکننده محصولات صیفی و میوه‌ای از سایر مناطق است، قیمت‌های محلی مستقیما از نرخ شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان تبعیت می‌کند.

ریشه گرانی پیاز در عدم حمایت از کشاورز و سوءمدیریت صادراتی است

قنبری شکوه در خصوص علت گرانی پیاز در بازار خرده فروشی و میدان بار مشهد، اظهار کرد: دلیل اصلی این نوسان، رابطه مستقیم میان عرضه و تقاضاست. در سال گذشته، به دلیل نبود حمایت‌های لازم، بسیاری از کشاورزان، تجار و فعالان اقتصادی از چرخه تولید خارج شدند. عدم حمایت از کشاورزان زیان‌دیده و حتی ورشکستگی برخی بارفروشان در این رسته، باعث شد کشاورزان تمایل چندانی به کشت مجدد پیاز در سال جاری نداشته باشند.

وی افزود: نبود برنامه‌ریزی و الگوی کشت مناسب، عدم حمایت جهاد کشاورزی در زمان تولید مازاد و سیاست‌های لحظه‌ای در امر صادرات و بستن ناگهانی مرزها از مهم‌ترین عوامل گرانی پیاز و محصولات مشابه است. در واقع، پوشش دادن سوءمدیریت برخی نهادها با فشار بر کشاورز، منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. اگر بخش خصوصی در خرید محصولات کشاورزی پیش‌قدم نشود، هیچ نهادی مسئولیت حمایت از باغداران و کشاورزان را بر عهده نخواهد گرفت؛ لذا دولت باید موانع موجود در مسیر فعالان این بخش را برطرف کند.

قنبری شکوه در ادامه با اشاره به تضاد در رفتارهای مصرف‌کننده، گفت: گاهی اوقات دامن زدن به حواشی، موضوع اصلی را به حاشیه برده و توقعات غیرواقعی در جامعه ایجاد می‌کند. برای مثال، مشتری برای خرید کالاهای لوکس مانند بستنی یا چیپس، مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌کند و اعتراضی ندارد، اما هنگام خرید محصولات اساسی مانند ۶ کیلو پیاز یا سیب‌زمینی برای یک ماه، نسبت به قیمت حساس می‌شود. مسئولان باید با اطلاع‌رسانی دقیق، مصرف‌کننده را نسبت به قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه‌های تولید آگاه کنند تا منتظر ارزانی غیرواقعی نباشند.





وی بر اهمیت مدیریت ذخایر تأکید کرد و افزود: انبارداری در محصولات فصلی، به‌ویژه پیاز، با توجه به شرایط جوی و منطقه‌ای، جزو فرآیندهای جدایی‌ناپذیر تولید است. خراسان رضوی تولیدکننده است و اگر محصولات بلافاصله پس از برداشت و پیش از سرمازدگی به سردخانه‌های مناسب منتقل نشوند، با بحران مواجه خواهیم شد. لازم است با حمایت از فعالان قانونی این حوزه و ایجاد فضایی امن، اجازه دهیم بدون حاشیه و با نگاه کارشناسی، عملیات ذخیره‌سازی انجام شود که در نهایت این سود، به جیب مصرف‌کننده نهایی بازخواهد گشت.



