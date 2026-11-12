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انتقاد محرمانه ترامپ از توافق ونس با ایران

دونالد ترامپ در محافل خصوصی از توافقی که با نقش‌آفرینی جی‌دی ونس با ایران حاصل شده بود، انتقاد کرده و آن را تصمیمی احتمالا پرهزینه دانسته است.

کد خبر: 4201470تاریخ انتشار: 1218 بازدید۰

ترامپ

به گزارش تابناک؛ وال استریت ژورنال نوشت: ترامپ در هفته‌های اخیر در محافل خصوصی از تفاهم‌نامه ژوئن که ونس در مذاکرات آن نقش داشت، انتقاد کرده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا این تفاهم‌نامه یک اشتباه پرهزینه بوده است یا خیر. به گفته دو مقام، استدلال ترامپ این بوده که این توافق به ایران فرصت حیاتی داد تا پیش از اعمال محاصره دریایی آمریکا، قوای خود را بازیابی کند و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.

به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: یک مقام کاخ سفید این موضوع را که ترامپ درباره تفاهم‌نامه دچار تردید شده باشد، رد کرد و گفت مذاکره‌کنندگان با حسن نیت عمل کرده‌اند. سخنگوی ونس نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

در داخل کاخ سفید، ونس همچنین با انتقاد علنی از جنگ و مقصر دانستن آن در عملکرد فاجعه‌بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، موضع متفاوتی از خود نشان داده است. ترامپ گفت موضع ونس را درک می‌کند، اما تأکید کرد که در صورت بازگشت به گذشته، باز هم همین تصمیم را برای ورود به جنگ می‌گرفت.

دیگر اعضای کابینه، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر دفاع، از تصمیم رئیس‌جمهور برای آغاز جنگ دفاع کرده‌اند و گفته‌اند ترامپ برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گزینه دیگری نداشته است. ایران دستیابی به بمب اتمی را رد می‌کند، هرچند ذخایری از اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد.

یک مقام کاخ سفید گفت تنها ترامپ می‌داند که گام بعدی او در قبال ایران چه خواهد بود.


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