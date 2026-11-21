سؤال نماینده تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس قرار گرفت؛ موضوعی که می‌تواند میدری را در آستانه دریافت سومین کارت زرد مجلس و ورود به مسیر استیضاح قرار دهد.

به گزارش تابناک، سؤال زینب قیصری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ سؤالی که می‌تواند وزیر کار را در آستانه دریافت سومین کارت زرد مجلس و ورود به مسیر استیضاح قرار دهد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، احمد میدری روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد تا به سؤال زینب قیصری پاسخ دهد.

در صورتی که پاسخ‌های وزیر نتواند نمایندگان را قانع کند، سومین کارت زرد مجلس دوازدهم به نام او ثبت خواهد شد.

میدری پیش از این دو بار از مجلس کارت زرد دریافت کرده است؛ نخستین بار در پی سؤال کامران غضنفری درباره جابه‌جایی‌های مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بار دوم در پی سؤال زهرا سعیدی درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیکی.

اکنون سؤال زینب قیصری، سومین آزمون جدی وزیر کار در برابر مجلس است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند فشارهای پارلمانی بر میدری را افزایش دهد و موضوع استیضاح او را بیش از گذشته در کانون توجه قرار دهد.