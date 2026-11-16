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تابناک
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تصویب کلیات افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات طرح افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد.

کد خبر: 4202245تاریخ انتشار: 474 بازدید۱

صحن+مجلس+_

به گزارش تابناک؛ علی جعفری‌آذر نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه اخیر کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار یعنی افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

وی با بیان اینکه طبق این طرح باید حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شود، افزود: در این جلسه اظهارات طراح طرح مذکور و نمایندگان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، درباره این طرح استماع شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان موافق و مخالف طرح مذکور نقطه نظرات خود را مطرح کردند، گفت: موافقین معتقد بودند ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود و شرایط تورمی در حقوق کارگران لحاظ شود و همچنین معتقد بودند که افزایش حقوق و حداقل دستمزد برای کارگران چندان اثری بر شرایط تورمی جامعه ندارد.

جعفری آذر با بیان اینکه در نهایت پس از استماع نظرات میهمانان و اعضای کمیسیون، کلیات طرح به تصویب اعضا رسید، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد در کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگانی از دستگاه‌های مربوطه جزئیات طرح بررسی شود و مجدداً برای بررسی و تصمیم به صحن کمیسیون ارائه شود.

منبع: تسنیم


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برچسب ها

تورمافزایش حقوقمجلس شورای اسلامیحقوق کارگرانعلی جعفری آذر

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نظرات بینندگان

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همینجوری لایحه بدین تاعیدچیزی نمونده!!!

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