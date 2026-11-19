به گزارش تابناک؛ نوشابه‌های شیرین شده با قند افزوده، به ویژه در صورت مصرف مداوم، می‌توانند سلامت کبد را تحت تاثیر قرار دهند. بخش مهمی از این اثر به فروکتوز موجود در قندهای افزوده مربوط می‌شود؛ قندی که عمدتا در کبد پردازش می‌شود و مصرف بیش از حد آن می‌تواند به افزایش تولید و تجمع چربی در این اندام منجر شود.

کبد وظایف مهمی از جمله تنظیم سوخت و ساز قندها و چربی‌ها، ذخیره برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی و تجزیه مواد مضر را بر عهده دارد. دریافت مداوم مقادیر زیاد قند می‌تواند تعادل سوخت و ساز را بر هم بزند و زمینه ساز مشکلات کبدی شود.

افزایش احتمال ابتلا به کبد چرب

یکی از پیامدهای احتمالی مصرف زیاد نوشابه‌های شیرین، افزایش چربی کبد است. فروکتوز اضافی می‌تواند در کبد به تولید چربی کمک کند. با گذشت زمان، این روند در کنار عواملی مانند اضافه وزن و اختلالات متابولیک، احتمال ابتلا به بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک (MASLD) را افزایش می‌دهد. این بیماری در گذشته کبد چرب غیرالکلی نامیده می‌شد.

افزایش مقاومت به انسولین

مصرف مداوم نوشیدنی‌های شیرین می‌تواند با افزایش چربی بدن و تجمع چربی در کبد، به مقاومت به انسولین کمک کند. در این وضعیت، سلول‌های بدن پاسخ مناسبی به انسولین نمی‌دهند و تنظیم قند خون دشوارتر می‌شود. مقاومت به انسولین نیز یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و بیماری کبد چرب است.

التهاب و آسیب تدریجی کبد

در برخی افراد، تجمع چربی در کبد می‌تواند با التهاب و آسیب سلول‌های کبدی همراه شود. در صورت تداوم این وضعیت، احتمال ایجاد بافت فیبروز یا زخم در کبد افزایش می‌یابد. البته همه افراد مبتلا به کبد چرب دچار التهاب یا آسیب پیشرفته نمی‌شوند.

آیا مصرف نوشابه باعث سیروز کبدی می‌شود؟

سیروز مرحله پیشرفته آسیب مزمن کبد است که در آن بافت سالم کبد به تدریج با بافت زخمی جایگزین می‌شود. مصرف زیاد نوشیدنی‌های شیرین می‌تواند از طریق افزایش خطر کبد چرب و پیشرفت بیماری در برخی افراد، به صورت غیرمستقیم با افزایش احتمال سیروز ارتباط داشته باشد. با این حال، نوشیدن نوشابه به تنهایی و به طور مستقیم به معنای ابتلا به سیروز نیست.

کاهش مصرف نوشابه و سایر نوشیدنی‌های شیرین، انتخاب آب به جای نوشیدنی‌های قندی، حفظ وزن سالم و فعالیت بدنی منظم از راهکارهای مهم برای کاهش خطر بیماری کبد چرب هستند. راهنماهای بالینی انجمن اروپایی مطالعه کبد نیز پرهیز از نوشیدنی‌های شیرین را برای بهبود وضعیت کبد در افراد مبتلا به این بیماری توصیه می‌کنند.