مقام‌های واشنگتن و تل‌آویو می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا با فشارهای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دور دیگری از حملات به ایران را بررسی می‌کند.

ترامپ به فکر حملات جدید به ایران است

به گزارش تابناک؛ در ادامه تبلیغات رسانه‌ای و جنگ روانی آمریکا، منابع مطلع از تمایل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا برای حملات جدید علیه جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند.

روزنامه «نیویورک تایمز» بامداد پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی نوشت که ترامپ در حال بررسی دور دیگری از حملات نظامی گسترده علیه ایران است.این منابع که نامشان فاش نشد، به این روزنامه گفتند که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی نیز برای یک کارزار هوایی مشترک با آمریکا که احتمالا چهار تا هفت روز طول بکشد، تلاش می‌کند.در این گزارش آمده است که ترامپ هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته اما در حال بررسی گزارش‌های اطلاعاتی تل‌آویو مبنی بر بازسازی زرادخانه‌های موشکی و پهپادی ایران و پیشبرد برنامه‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی است.

نیویورک تایمز با اشاره به افزایش کم‌سابقه حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا، توضیح داد که پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، مقامات دولت ترامپ را بر سر قابل اعتماد بودن اطلاعات و خطرات حملات مجدد دچار اختلاف کرده است.

این گزارش می‌افزاید که نتانیاهو پس از شکست در انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی، خواستار به راه انداختن جنگ جدید علیه ایران است.همزمان وبگاه «آکسیوس» نیز گزارش داد که نتانیاهو رئیس موساد را به واشنگتن فرستاد تا ترامپ را برای آغاز جنگ جدید با ایران مجاب کند.آکسیوس نوشت: «ادعاهای رئیس موساد درمورد سلاح‌های شیمیایی ایران با هدف خاصی مطرح شده است».

منبع: فارس



