یک پژوهش جدید برآورد کرده است، آمریکا تا سال ۲۰۷۰ اکثریت مسیحی خود را از دست می‌دهد و مرکز ثقل مسیحیت به آفریقا منتقل می‌شود.

به گزارش تابناک؛ بر اساس نتایج یک پژوهش جمعیت‌شناختی، پیش‌بینی می‌شود جمعیت مسلمانان جهان تا سال ۲۰۳۵ از جمعیت مسیحیان پیشی بگیرد و اسلام به پرجمعیت‌ترین دین جهان تبدیل شود.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که مرکز ثقل جمعیتی مسیحیت به قاره آفریقا منتقل خواهد شد و سهم مسیحیان از جمعیت آمریکا تا سال ۲۰۷۰ به کمتر از ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس پیش‌بینی مرکز تحقیقات پیو (Pew) ، سهم مسیحیان از جمعیت آمریکا از ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۷۰ کاهش می‌یابد؛ در مقابل، سهم افراد فاقد وابستگی دینی از ۳۰ درصد به ۴۱ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین پیش‌بینی می‌شود سهم یهودیان از ۲ به یک درصد کاهش یابد و سهم بوداییان در حدود یک درصد باقی بماند.

منبع: شفقنا



