

به گزارش تابناک، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» از خلیج فارس خارج شده است.

این رسانه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود که ناو هواپیمابر به پایگاه خود در ژاپن بازگردد.

ناو جورج واشنگتن اوت گذشته (مرداد/ شهریور) وارد دریای عرب شده بود.

سال جاری ناوهای هواپیمابر آمریکایی شاهد طولانی‌ترین مأموریت‌های دریایی خود بودند به طوری که ناو آبراهام لینکلن؛ دیگر ناو آمریکایی به دلیل این مأموریت طولانی و مشارکت در تجاوز علیه ایران دچار فرسودگی شدید و مشکلات داخلی عدیده ای شد.