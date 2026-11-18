بازار خرید و فروش بازیکن به روایت ابوطالب حسینی! پس از آگهی پرسپولیس برای فروش امیرحسین محمودی، ویدیوی بامزه بازار خرید و فروش بازیکن به روایت …

اعتراض حمید استیلی به رفتار علی دایی با او روایت حمید استیلی و بازگویی روزهای پرحاشیه نشستن به جای علی دایی را می‌بینید و می‌شنوید.

تهدید داوران با دخالت نماینده مجلس! سطح دغدغه نماینده در یک استان جنوبی؛ قسم به شرف و ناموس که اگر بازی را برای تیم ما در نیاوری؛ …