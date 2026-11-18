اعتراض حمید استیلی به رفتار علی دایی با او روایت حمید استیلی و بازگویی روزهای پرحاشیه نشستن به جای علی دایی را می‌بینید و می‌شنوید.

تهدید داوران با دخالت نماینده مجلس! سطح دغدغه نماینده در یک استان جنوبی؛ قسم به شرف و ناموس که اگر بازی را برای تیم ما در نیاوری؛ …

خلاصه بازی آلمان 5 - هلند 0 تیم‌های فوتبال آلمان و هلند در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۶/۲۷ به مصاف هم رفتند و د…