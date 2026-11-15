پاسخ سنگین وزارت ورزش به پرسپولیس

وزارت ورزش در واکنش به اعتراض پرسپولیس درباره ورزشگاه آزادی، با اشاره به بدهی ۳۵۰ میلیاردی سرخ‌پوشان، خواستار پایبندی این باشگاه به تعهدات مالی خود شد.

به گزارش تابناک، سیروس احمدی مدیرکل دفتر امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان در واکنش به نامه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به وزارت ورزش درباره وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: همواره با تاکید وزیر ورزش و جوانان، سیاست این وزارتخانه حمایت از باشگاه‌ها به ویژه باشگاه‌های پرطرفدار بوده و این سیاست کاملاً ادامه خواهد داشت، اما باید میان مسئولیت دولت در نگهداری و تکمیل زیرساخت‌های ملی ورزش و مسئولیت باشگاه‌ها در تأمین شرایط لازم برای میزبانی از مسابقات خود تفاوت قائل شد. دولت برای توسعه زیرساخت‌های ورزش کشور تلاش می‌کند، اما این به معنای آن نیست که دولت وظیفه‌ای در قبال تامین امکانات باشگاه‌های حرفه‌ای داشته باشد.

پرسپولیس هم مثل استقلال ورزشگاه دارد!

وی افزود: باشگاه‌های حرفه‌ای باید مسئولیت‌های خود را بپذیرند و در قبال امکاناتی که در اختیار دارند، پاسخگو باشند. پرسپولیس هم مانند استقلال ورزشگاهی را در اختیار دارد و انتظار می‌رود به‌جای طرح مطالبات یک‌طرفه از دولت، از ظرفیت‌های موجود نیز استفاده کند.

احمدی با اشاره به وضعیت چمن ورزشگاه آزادی تصریح کرد: سبز شدن چمن به معنای آمادگی کامل ورزشگاه برای برگزاری مسابقه نیست! چمن پس از عملیات احیا و بازسازی، به زمان نیاز دارد تا به شرایط پایدار و استاندارد برسد. اگر بدون در نظر گرفتن دوره استراحت و تثبیت چمن، مسابقات سنگین در ورزشگاه برگزار شود، ممکن است کیفیت آن به‌سرعت افت کند و تمام زحمات و هزینه‌های انجام‌شده از بین برود. تجربه برخی ورزشگاه‌های دیگر نیز نشان داده که نباید صرفاً بر اساس ظاهر سبز چمن درباره آمادگی آن برای میزبانی تصمیم گرفت.

بدهی ۳۵۰ میلیاردی پرسپولیس به شرکت توسعه بابت ورزشگاه آزادی

مدیرکل دفتر امور باشگاه‌های وزارت ورزش در ادامه با اشاره به تعهدات مالی باشگاه پرسپولیس به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفت: شرکت پرسپولیس از سال ۹۲ تا قبل از شروع بازسازی ورزشگاه آزادی به شرکت توسعه بابت برگزاری مسابقات بدهکار است که با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی در سال‌جاری این مبلغ بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان می‌گردد. این رقم می‌تواند به شرکت توسعه برای پیشبرد پروژه‌ها و تکمیل هرچه سریع‌تر ورزشگاه آزادی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک سو انتظار داشت دولت و شرکت توسعه با صرف منابع عمومی، زیرساخت‌های ورزشی را آماده و تکمیل کنند و از سوی دیگر، تعهدات مالی باشگاه‌ها نسبت به همین مجموعه‌ها بلاتکلیف باقی بماند. انتظار ما این است باشگاه‌ها همانطور که در فصل نقل و انتقالات هزینه‌های چند صد میلیاردی می‌کنند، در قبال دیگر تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.

احمدی در پایان تأکید کرد: با تاکید همیشگی احمد دنیامالی، رویکرد وزارت ورزش و جوانان حمایت از فوتبال و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای ورزش کشور است، اما طبیعتاً حمایت به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها و تعهدات باشگاه‌ها نیست. توسعه ورزش حرفه‌ای زمانی به شکل صحیح اتفاق می‌افتد که همه طرف‌ها، متناسب با مسئولیت و جایگاهی که دارند، به وظایف خود عمل کنند.

منبع: پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان