||13:37
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت طلا و سکه امروز 24 آبان/ بازار طلا در حال تخلیه فشار خرید است؛ عجله نکنید!
699بازدید

یک قدم تا تمدید رایگان‌سواری در تهران

یک‌فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

کد خبر: 4202007تاریخ انتشار: 699 بازدید

۶۴۰۵۰۵۹۶

به گزارش تابناک، یک‌فوریت طرح تمدید مجدد رایگان بودن بهای استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی این طرح با اشاره به تأخیر در ارائه آن از سوی معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران اظهار کرد: معاون حمل‌ونقل این طرح را دیر ارائه کرد؛ موضوعی که مشابه تأخیر در خرید اتوبوس است، اما در نهایت روز گذشته این طرح یک‌فوریتی ارائه شد.

بنابر این گزارش، پس از تصویب یک‌فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، بررسی این طرح به کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر ارجاع شد.

منبع: ایسنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

مترواتوبوسرایگانشورای شهر تهرانرایگان بودن مترو

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.