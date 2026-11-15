یک‌فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش تابناک، یک‌فوریت طرح تمدید مجدد رایگان بودن بهای استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی این طرح با اشاره به تأخیر در ارائه آن از سوی معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران اظهار کرد: معاون حمل‌ونقل این طرح را دیر ارائه کرد؛ موضوعی که مشابه تأخیر در خرید اتوبوس است، اما در نهایت روز گذشته این طرح یک‌فوریتی ارائه شد.

بنابر این گزارش، پس از تصویب یک‌فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، بررسی این طرح به کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر ارجاع شد.

منبع: ایسنا