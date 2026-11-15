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تابناک
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969بازدید

مولتی ویتامین مگس تولید داخل! +فیلم

یکی از مخاطبان تابناک، تصویر یک ورقه پلمب شده قرص اکتی وومن، به روابط عمومی این رسانه ارسال کرده است که داخل ورقه پلمب شده قرص، وجود یک مگس به راحتی قابل مشاهده است.

کد خبر: 4201995تاریخ انتشار: 969 بازدید

مگسسس

 مخاطب تابناک ضمن ارسال عکس‌ها و فیلم‌هایی از یک ورقه قرص، عنوان کرده است که این قرص‌ها را در چند روز پیش خریداری کرده و در مراجعه به منزل متوجه وجود مگس در داخل یکی از روقه‌ها شده است.

به گفته این مخاطب، این ورقه از قرص اکتی وومن تولید تاریخ ۲۰۲۶ در شرکت ابیان داروست و تا تاریخ ۴/۲۰۲۸ مهلت مصرف دارد.

این ورقه قرص اکتی وومن، یک مکمل مولتی ویتامین و مینرال حاوی ۳۱ ماده مغذی بانوان است و برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای روزانه، به افزایش انرژی، کاهش خستگی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود سلامت پوست، مو و ناخن‌ها تجویر می‌شود.

این مخاطب خواستار نظارت جدی تر بر تولید داروها شده است.

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برچسب ها

داروتولید دارومگسکارخانه دارویی

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