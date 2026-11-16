رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش باران و برف در برخی مناطق کشور تا روز چهارشنبه خبر داد و گفت: خلیج فارس و دریای خزر نیز تا چهارشنبه مواج خواهند بود.

به گزارش تابناک، صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: امروز دوشنبه در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان،و در ارتفاعات و مناطق سردسیرادامه دارد.

وی افزود: سه‌شنبه در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در بعضی ساعات بارش باران رخ می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی، بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

خلیج فارس و دریای خزر مواج می‌شود

ضیاییان تاکید کرد: پنج‌شنبه و جمعه در غالب مناطق کشور آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود. چهارشنبه در شمال غرب و طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود. از امروز تا چهارشنبه، خلیج فارس و دریای خزر مواج خواهند بود.‌

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعتها وزش باد ملایم و بارش پراکنده باد با حداقل ۱۰ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه‌(۲۵ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها غبارمحلی از بعدازظهر افزایش باد در شب وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۱ و ۲۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- و ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌کشور هستند.