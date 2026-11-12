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جاده‌های کشور در برف و باران؛ انسداد ۴ محور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های مازندران و تهران خبر داد.

کد خبر: 4201379تاریخ انتشار: 258 بازدید۰

برف پائیزی

به گزارش تابناک، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با اعلام آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور در صبح پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، گفت: در حال حاضر ۴ محور غیرشریانی شامل هشتگرد – طالقان، پاوه – مریوان در محدوده گردنه تته، چلگرد – دهستان موگوئی در محدوده گردنه عسل‌کشان و وازک – بلده مسدود است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به بارش‌ها، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

منبع: ایسنا


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برچسب ها

بارش برفجاده هابرف و بارانجاده‌های کشورآخرین وضعیت جویپلیس راهور فراجامسدودی راه ها

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