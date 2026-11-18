معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: صدای انفجار شنیده‌شده در بندرعباس مربوط به عملیات امحا و انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات دشمن آمریکایی است.



به گزارش تابناک از روابط عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: صدای انفجار شنیده‌شده در بندرعباس مربوط به عملیات امحا و انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات دشمن آمریکایی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اعلام این خبر افزود: این عملیات تحت کنترل عوامل مسئول انجام گرفته است و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

معاون استاندار هرمزگان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجهی نکنند.

گفتنی است، در هفته‌های اخیر چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان هرمزگان انجام شده است.

این اقدامات در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق نظامی و پیرامونی انجام می‌گیرد تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.