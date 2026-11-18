توضیح درباره شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: صدای انفجار شنیدهشده در بندرعباس مربوط به عملیات امحا و انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمن آمریکایی است.
به گزارش تابناک از روابط عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: صدای انفجار شنیدهشده در بندرعباس مربوط به عملیات امحا و انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمن آمریکایی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اعلام این خبر افزود: این عملیات تحت کنترل عوامل مسئول انجام گرفته است و هیچگونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
معاون استاندار هرمزگان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجهی نکنند.
گفتنی است، در هفتههای اخیر چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان هرمزگان انجام شده است.
این اقدامات در چارچوب برنامههای دورهای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی و پیرامونی انجام میگیرد تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.
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